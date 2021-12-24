Не бросил Шевченко. Капитан Дженоа отклонил предложение из МЛС

Клуб МЛС «Торонто» пытался подписать капитана «Дженоа» Доменико Кришито. Но 35-летний защитник отклонил предложение канадского клуба. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Кроме Кришито, «Торонто» пытается подписать еще одного итальянца – лидера «Наполи» Лоренцо Инсинье, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона.
Суммарно Кришито выступает за «Дженоа» уже более 9 лет с несколькими перерывами. В нынешнем сезоне на счету защитника 6 голов и 1 ассист в 16 матчах за «Дженоа» во всех турнирах. Контракт действует до лета 2023 года.
Ранее Кришито поделился впечатлениями от работы с Андреем Шевченко.
Источник — твиттер Николо Скиры
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Кришито принадлежит клубу, поэтому логически он может бросить только Дженоа.
Я конечно понимаю, что у редакторов Спорт. Юа проблемы с логикой, ведь они специалисты только БАНИТЬ комментирующих даже по мотивах, явне НЕ отвечающих их же правилам. Ну а чё, ломать- же не строить
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