Не бросил Шевченко. Капитан Дженоа отклонил предложение из МЛС

Клуб МЛС «Торонто» пытался подписать капитана «Дженоа» Доменико Кришито. Но 35-летний защитник отклонил предложение канадского клуба. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Кроме Кришито, «Торонто» пытается подписать еще одного итальянца – лидера «Наполи» Лоренцо Инсинье, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона.

Суммарно Кришито выступает за «Дженоа» уже более 9 лет с несколькими перерывами. В нынешнем сезоне на счету защитника 6 голов и 1 ассист в 16 матчах за «Дженоа» во всех турнирах. Контракт действует до лета 2023 года.

Ранее Кришито поделился впечатлениями от работы с Андреем Шевченко.