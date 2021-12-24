Не бросил Шевченко. Капитан Дженоа отклонил предложение из МЛС

Доменико Кришито мог оказаться в «Торонто»

  • 24.12.2021 21:39
  • 1037 просмотров
  • 2 комментария
Не бросил Шевченко. Капитан Дженоа отклонил предложение из МЛС
© Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Кришито

Клуб МЛС «Торонто» пытался подписать капитана «Дженоа» Доменико Кришито. Но 35-летний защитник отклонил предложение канадского клуба. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Кроме Кришито, «Торонто» пытается подписать еще одного итальянца – лидера «Наполи» Лоренцо Инсинье, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона.

Суммарно Кришито выступает за «Дженоа» уже более 9 лет с несколькими перерывами. В нынешнем сезоне на счету защитника 6 голов и 1 ассист в 16 матчах за «Дженоа» во всех турнирах. Контракт действует до лета 2023 года.

Ранее Кришито поделился впечатлениями от работы с Андреем Шевченко.

Источник — твиттер Николо Скиры

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Serhii P.
    Serhii P., 24.12.2021 21:44
    0
    Який Лоренцо Інсінья в "Торонто"? Він ще з глузду не з'їхав.
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 24.12.2021 21:59
    -4
    Бросить Шеву может только жена Пазик.
    Кришито принадлежит клубу, поэтому логически он может бросить только Дженоа.
    Я конечно понимаю, что у редакторов Спорт. Юа проблемы с логикой, ведь они специалисты только БАНИТЬ комментирующих даже по мотивах, явне НЕ отвечающих их же правилам. Ну а чё, ломать- же не строить
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