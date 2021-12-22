Капитан Дженоа: «Шевченко принес свои идеи»

Капитан «Дженоа» Доменико Кришито оценил работу главного тренера команды Андрея Шевченко после ничьи 0:0 с «Аталантой» в 19-м туре Серии А:

«Работа под руководством Шевченко? Он принес свои идеи, пришел в трудный момент, и сегодня мы провели хороший матч. Он попросил нас играть сердцем, что мы и сделали.

Это важный результат больше с психологической точки, чем в борьбе за выживание. Мы видим луч надежды, путь длинный, и мы должны продолжать в том же духе».