Очко в пользу Шевченко. Дженоа удалось сдержать Аталанту Малиновского

Очередная попытка украинского специалиста Андрея Шевченко добыть первую победу во главе генуэзской «Дженоа» в матче итальянской Серии A пришлась на домашнюю игру «грифонов» в рамках 19-го тура национального первенства против бергамаской «Аталанты». Команда экс-наставника сборной Украины находилась перед стартом отчетной игры в зоне вылета в турнирной таблице, и даже в случае собственной победы имела малые шансы на то, чтобы покинуть ее пределы.



Ровно месяц прошел для нас в ожиданиях первого успеха в итальянском чемпионате авторства Шевченко. «Дженоа» за это время успела провести шесть матчей серии A, но ни в одном из них не достигла необходимого результата. Приятным исключением выступила лишь игра Кубка Италии против «Салернитаны» (1:0), по итогам которой «грифоны» отправились прямиком в пару к «Милану» на стадии 1/8 финала, которому уже проигрывали в недавнем прошлом со счетом (0:3).

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Нельзя было сказать, что на результаты предыдущих игр «Дженоа» повлияло большое количество повреждений, о чем говорили еще в самом начале работы Шевченко во главе этого клуба. К примеру, против римского «Лацио» на прошлых выходных выходил вполне боевой состав, но исходы был аналогичным – 1:3. У «Аталанты», в свою очередь, была другая проблема – Джан Пьеро Гасперини по какой-то причине решил, что может сыграть в ротацию против римской «Ромы», что обошлось в итоге болезненным ударом для его команды на ее поле (1:4). Поскольку «Богиня» не хотела бы потерять свои позиции в топ-4 команд страны, то в отчетной игре она была заряжена исключительно на победу.



В первой половине матча гости переиграли своих соперников по контролю мяча. «Дженоа» вновь использовала тактику плотной обороны против статусного соперника, но, в отличие от предыдущих экспериментов, не пропустила хотя бы до перерыва. Проблемы с атакой у команды Шевченко были заметны достаточно сильно, так как футболисты банально не могли удержать мяч в своих ногах даже без интенсивного прессинга в противовес их действиям. Впрочем, коллектив Гасперини также вызывал немало нареканий своей игрой, в которой было заметно плохое взаимодействие в треугольнике атаки с Русланом Малиновским в качестве одного из ключевых футболистов.

Getty Images/Global Images Ukraine



На этом фоне было достаточно очевидно, что «Аталанта» не имела много моментов для того, чтобы огорчить Сиригу. Голкипер «грифонов» не сплоховал в по сути единственном моменте гостей за весь первый тайм, когда еще на пятой минут Сапата с передачи Миранчука на правый фланг штрафной расстреливал ворота с острого угла. В остальном – борьба, да и только. Зрителю, который был не заинтересован в судьбе какой-либо из команд, в этом матче смотреть было практически нечего.



Мы же, в свою очередь, не можем не отметить заметный прогресс «Дженоа» в качестве оборонительных действий. «Аталанта» является одной из наиболее результативных команд чемпионата, но хозяева сдержали ее натиск незатейливым плотным блоком с высокой степенью компактности. Ни играющий с позиции силы Сапата, ни более скоростной Муриэль, который сменил соотечественника еще по ходу первого тайма, так и не смогли вскрыть владения Сиригу.

Getty Images/Global Images Ukraine





Во второй половине матча у команды Шевченко возник эпизод, когда она с помощью длинного паса сумела доставить мяч в чужую штрафную, но Дестро не смог попасть по мячу в попытке завершения. Единственный момент был испорчен, а в остальное время хозяева поля героически отстаивали свои рубежи. Настолько героически, что Стураро пропустит следующий матч из-за перебора карточек, а Кришито повредил икроножную мышцу на левой ноге, поэтому какое-то время будет отдыхать в очередной раз в этом сезоне. В общем, «Дженоа» с задачей не пропустить гол от команды Гасперини справилась, что уже является для нее маленькой победой.



В следующем туре генуэзская «Дженоа» совершит визит к «Сассуоло», а бергамаская «Аталанта» будет принимать «Торино».

Итальянская Серия А. 19-й тур.

«Дженоа» – «Аталанта» - 0:0

Стураро, 19, Бадель, 41 – Фройлер, 23

«Дженоа»: Сиригу – Васкес, Бани, Бираски – Камбиассо, Стураро (Эрнани, 87), Бадель, Портанова (Мелегони, 87), Кришито (Гильоне, 68) – Дестро (Пандев, 72), Экубан.

«Аталанта»: Спортьелло – Паломино, Демирал, Джимсити – Дзаппакоста, Фройлер (де Роон, 46), Копмейнерс (Пикколи, 84), Хатебур – Миранчук (Пашалич, 65), Малиновский (Иличич, 65) – Сапата (Муриэль, 44).

Арбитр: Паоло Валери (Рим, Италия).

Стадион: «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия).

ДЖЕНОА-АТАЛАНТА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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