19-й тур
Дженоа
0 : 0
Аталанта
21.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Очко в пользу Шевченко. Дженоа удалось сдержать Аталанту Малиновского

Одна из лучших атак чемпионата Италии не сумела забить аутсайдеру

  • 21.12.2021 23:38
  • 2585 просмотров
  • 16 комментариев
Очко в пользу Шевченко. Дженоа удалось сдержать Аталанту Малиновского
© Getty Images/Global Images Ukraine

Очередная попытка украинского специалиста Андрея Шевченко добыть первую победу во главе генуэзской «Дженоа» в матче итальянской Серии A пришлась на домашнюю игру «грифонов» в рамках 19-го тура национального первенства против бергамаской «Аталанты». Команда экс-наставника сборной Украины находилась перед стартом отчетной игры в зоне вылета в турнирной таблице, и даже в случае собственной победы имела малые шансы на то, чтобы покинуть ее пределы.

Ровно месяц прошел для нас в ожиданиях первого успеха в итальянском чемпионате авторства Шевченко. «Дженоа» за это время успела провести шесть матчей серии A, но ни в одном из них не достигла необходимого результата. Приятным исключением выступила лишь игра Кубка Италии против «Салернитаны» (1:0), по итогам которой «грифоны» отправились прямиком в пару к «Милану» на стадии 1/8 финала, которому уже проигрывали в недавнем прошлом со счетом (0:3).

Getty Images/Global Images Ukraine


Нельзя было сказать, что на результаты предыдущих игр «Дженоа» повлияло большое количество повреждений, о чем говорили еще в самом начале работы Шевченко во главе этого клуба. К примеру, против римского «Лацио» на прошлых выходных выходил вполне боевой состав, но исходы был аналогичным – 1:3. У «Аталанты», в свою очередь, была другая проблема – Джан Пьеро Гасперини по какой-то причине решил, что может сыграть в ротацию против римской «Ромы», что обошлось в итоге болезненным ударом для его команды на ее поле (1:4). Поскольку «Богиня» не хотела бы потерять свои позиции в топ-4 команд страны, то в отчетной игре она была заряжена исключительно на победу.

В первой половине матча гости переиграли своих соперников по контролю мяча. «Дженоа» вновь использовала тактику плотной обороны против статусного соперника, но, в отличие от предыдущих экспериментов, не пропустила хотя бы до перерыва. Проблемы с атакой у команды Шевченко были заметны достаточно сильно, так как футболисты банально не могли удержать мяч в своих ногах даже без интенсивного прессинга в противовес их действиям. Впрочем, коллектив Гасперини также вызывал немало нареканий своей игрой, в которой было заметно плохое взаимодействие в треугольнике атаки с Русланом Малиновским в качестве одного из ключевых футболистов.

Getty Images/Global Images Ukraine


На этом фоне было достаточно очевидно, что «Аталанта» не имела много моментов для того, чтобы огорчить Сиригу. Голкипер «грифонов» не сплоховал в по сути единственном моменте гостей за весь первый тайм, когда еще на пятой минут Сапата с передачи Миранчука на правый фланг штрафной расстреливал ворота с острого угла. В остальном – борьба, да и только. Зрителю, который был не заинтересован в судьбе какой-либо из команд, в этом матче смотреть было практически нечего.

Мы же, в свою очередь, не можем не отметить заметный прогресс «Дженоа» в качестве оборонительных действий. «Аталанта» является одной из наиболее результативных команд чемпионата, но хозяева сдержали ее натиск незатейливым плотным блоком с высокой степенью компактности. Ни играющий с позиции силы Сапата, ни более скоростной Муриэль, который сменил соотечественника еще по ходу первого тайма, так и не смогли вскрыть владения Сиригу.

Getty Images/Global Images Ukraine



Во второй половине матча у команды Шевченко возник эпизод, когда она с помощью длинного паса сумела доставить мяч в чужую штрафную, но Дестро не смог попасть по мячу в попытке завершения. Единственный момент был испорчен, а в остальное время хозяева поля героически отстаивали свои рубежи. Настолько героически, что Стураро пропустит следующий матч из-за перебора карточек, а Кришито повредил икроножную мышцу на левой ноге, поэтому какое-то время будет отдыхать в очередной раз в этом сезоне. В общем, «Дженоа» с задачей не пропустить гол от команды Гасперини справилась, что уже является для нее маленькой победой.

В следующем туре генуэзская «Дженоа» совершит визит к «Сассуоло», а бергамаская «Аталанта» будет принимать «Торино».

Итальянская Серия А. 19-й тур.

«Дженоа» – «Аталанта» - 0:0

 Стураро, 19, Бадель, 41 – Фройлер, 23

«Дженоа»: Сиригу – Васкес, Бани, Бираски – Камбиассо, Стураро (Эрнани, 87), Бадель, Портанова (Мелегони, 87), Кришито (Гильоне, 68) – Дестро (Пандев, 72), Экубан.

«Аталанта»: Спортьелло – Паломино, Демирал, Джимсити – Дзаппакоста, Фройлер (де Роон, 46), Копмейнерс (Пикколи, 84), Хатебур – Миранчук (Пашалич, 65), Малиновский (Иличич, 65) – Сапата (Муриэль, 44).

Арбитр: Паоло Валери (Рим, Италия).

Стадион: «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия).

ДЖЕНОА-АТАЛАНТА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C

Александр Снитко, Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    scorpio16
    scorpio16, 21.12.2021 23:45
    +11
    впервые посмотрел игру Дженоа от и до а не в обзоре... Это капец и тут проблема не в тренере, а в первую очередь в индивидуальном мастерстве команды в целом, большинство игроков на поле не могут мяч остановить , а тем более пас нормально отдать ... Им срочно нужен игрок в центр техничный и с пасом, некий такой диспетчер, как в свое время были Чави Иньеста Пирло , центра нет вообще, мяч не держится , пас никто напам отдать не может, мяч куда то в сторону летит либо в спину ... Шевченко терпения и ожидать что руководство сдержит обещания и зимой будет усиление
    Ссылка
    maksum139
    maksum139, 21.12.2021 23:42
    +9
    Молодець Шева
    Ссылка
    Tasha19
    Tasha19, 21.12.2021 23:45
    +6
    З грою Дженоа то все ясно, що з Аталантою сталося?
    Ссылка
    andre_lui
    andre_lui, 21.12.2021 23:45
    +4
    Значит у Дженоа - одна из лучших оборон выстраивается. Вторая нулевая ничья. Ноль в кубке. Будут покачественней игроки - будет и продолжение
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 21.12.2021 23:49
    +2
    рубились,бились,молодцы...но состав слабый
    Ссылка
    padlo95
    padlo95, 22.12.2021 00:03
    +1
    По нулям, очень даже... Аталанта сейчас топ
    Ссылка
    etorfine
    etorfine, 22.12.2021 00:22
    0
    Ёкарный Бабай, 22.12.2021 00:19
    Ну и Миранчук "помогает". Если он в старте, то победы не будет, он уже выходил в старте в начале сезона, давали шанс, а потом не выходил 15 матчей подряд Сейчас им поторговали немного поэтому вышел. Однозначно уйдет в январе в аренду, только с такой рекламой куда?
    В Дженоа и уйдет же
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 22.12.2021 00:19
    0
    Ну и Миранчук "помогает". Если он в старте, то победы не будет, он уже выходил в старте в начале сезона, давали шанс, а потом не выходил 15 матчей подряд Сейчас им поторговали немного поэтому вышел. Однозначно уйдет в январе в аренду, только с такой рекламой куда?
    Ссылка
    roman_kros
    roman_kros, 22.12.2021 00:18
    0
    Моуріньйо конспектом поділився, от і все
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 22.12.2021 00:15
    0
    padlo95, 22.12.2021 00:05
    Она же не с Интером играла!?
    Так их футбол весь на физике построен, поэтому эти знаменитые замены на 45-60 минуте. Чуть если не хватает свежести, завершение атак сразу становится проблемой. А с Интером легче было бы, чем сегодня, когда соперник и не планирует выходить из штрафной, как ему забивать? У Дженоа сегодня 0.02 xG, с Ювентусом было ваще 0.0. Дженоа так мало не набирало раньше, Шева тупо самую катеначчистую команду сериала хочет забацать
    Ссылка
    rasta13
    rasta13, 22.12.2021 00:14
    0
    Аталанте сложно играть против автобусов + очко для Шевы.
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 22.12.2021 00:09
    0
    scorpio16, 21.12.2021 23:45
    впервые посмотрел игру Дженоа от и до а не в обзоре... Это капец и тут проблема не в тренере, а в первую очередь в индивидуальном мастерстве команды в целом, большинство игроков на поле не могут мяч остановить , а тем более пас нормально отдать ... Им срочно нужен игрок в центр техничный и с пасом, некий такой диспетчер, как в свое время были Чави Иньеста Пирло , центра нет вообще, мяч не держится , пас никто напам отдать не может, мяч куда то в сторону летит либо в спину ... Шевченко терпения и ожидать что руководство сдержит обещания и зимой будет усиление
    Ну если Шева будет ставить игру через пас это будет провал. Нет таких игроков играй другим стилем
    Ссылка
    padlo95
    padlo95, 22.12.2021 00:05
    0
    Ёкарный Бабай, 21.12.2021 23:50
    Форс подготовки на 5-6 тур ЛЧ. Закономерный спад физической формы на фоне эмоционального спада от вылета из ЛЧ. Некритично, так как каникулы до 6 января. Аталанта разгоняется после НГ обычно, в этом году пришлось расчехлиться пораньше.
    Она же не с Интером играла!?
    Ссылка
    - * -
    - * -, 21.12.2021 23:54
    0
    Кальяри продул, а Салернитана - технарь.)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 21.12.2021 23:50
    0
    Tasha19, 21.12.2021 23:45
    З грою Дженоа то все ясно, що з Аталантою сталося?
    Форс подготовки на 5-6 тур ЛЧ. Закономерный спад физической формы на фоне эмоционального спада от вылета из ЛЧ. Некритично, так как каникулы до 6 января. Аталанта разгоняется после НГ обычно, в этом году пришлось расчехлиться пораньше.
    Ссылка
    - * -
    - * -, 21.12.2021 23:50
    0
    Скучновато смотреть итальянцев против их же катеначчо. А сработало!
    2-19
    0-3
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности