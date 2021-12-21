19-й тур
Дженоа
0 : 0
Аталанта
21.12.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Дженоа – Аталанта. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура итальянской Серии А

  • 21.12.2021 00:19
  • 127 просмотров
  • 0 комментариев
Дженоа – Аталанта. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 21-го декабря, состоится поединок 19-го тура итальянской Серии А, в котором сразятся генуэзская «Дженоа» и бергамаская «Аталанта». Матч пройдет в Генуе (Италия), на поле стадиона «Луиджи Феррарис», начало в 21:45.

Что нужно сделать Андрею Шевченко для того, чтобы первый клуб в его тренерской карьере наконец-то начал побеждать еще и в чемпионате? Ответ на этот вопрос не знает на данный момент никто, поэтому «грифоны» постоянно шатаются по зоне вылета, но пока еще совершенно не имеют перспектив к тому, чтобы ее покинуть. «Дженоа» четыре предыдущих матча проиграла. Однако! Какими были соперники команды на этом отрезке! Волшебный рассказ про героическую маленькую команду, пусть и с почти 130-летней историей, которая громит соперников из верхней части турнирной таблицы в реальной жизни воплощен не был. Будем честны, против «Аталанты» шансов тоже, мягко говоря, не много, однако попытаться зацепиться за очки все-таки стоит. А что терять?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Дженоа» – «Аталанта».

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности