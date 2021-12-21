Во вторник, 21-го декабря, состоится поединок 19-го тура итальянской Серии А, в котором сразятся генуэзская «Дженоа» и бергамаская «Аталанта». Матч пройдет в Генуе (Италия), на поле стадиона «Луиджи Феррарис», начало в 21:45.

Что нужно сделать Андрею Шевченко для того, чтобы первый клуб в его тренерской карьере наконец-то начал побеждать еще и в чемпионате? Ответ на этот вопрос не знает на данный момент никто, поэтому «грифоны» постоянно шатаются по зоне вылета, но пока еще совершенно не имеют перспектив к тому, чтобы ее покинуть. «Дженоа» четыре предыдущих матча проиграла. Однако! Какими были соперники команды на этом отрезке! Волшебный рассказ про героическую маленькую команду, пусть и с почти 130-летней историей, которая громит соперников из верхней части турнирной таблицы в реальной жизни воплощен не был. Будем честны, против «Аталанты» шансов тоже, мягко говоря, не много, однако попытаться зацепиться за очки все-таки стоит. А что терять?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Дженоа» – «Аталанта».