19-й тур
Дженоа
0 : 0
Аталанта
21.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Доказали, что можем бороться за результат»

Украинский тренер «Дженоа» доволен ничьей с «Аталантой»

  • 22.12.2021 01:25
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Доказали, что можем бороться за результат»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Дженоа» сенсационно сыграла вничью с «Аталантой» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Главный тренер команды из Генуи Андрей Шевченко поделился мыслями.

«Мы должны были показать характер. Мы сыграли с хорошим настроением. Эта команда хочет бороться за результат, и у нее есть сердце, что мы и доказали сегодня.

Состояние поля не помогло «Аталанте». Ребята сделали то, о чем я просил. Они активно прессинговали. Мы можем добиться большего успеха, особенно в атаке, где нам не хватает остроты и «физики», но я доволен тем, что мы сделали сегодня.

После финального свистка я поздравил Гасперини, потому что везде, куда бы он ни пришел, он создавал отличные команды. Он подает пример другим тренерам. Он также поздравил меня с сегодняшней битвой», - сказал Шевченко.

Под руководством Шевченко «Дженоа» набрала два очка в семи матчах.

Источник — Football-Italia

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