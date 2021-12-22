Андрей ШЕВЧЕНКО: «Доказали, что можем бороться за результат»

«Дженоа» сенсационно сыграла вничью с «Аталантой» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Главный тренер команды из Генуи Андрей Шевченко поделился мыслями.

«Мы должны были показать характер. Мы сыграли с хорошим настроением. Эта команда хочет бороться за результат, и у нее есть сердце, что мы и доказали сегодня.

Состояние поля не помогло «Аталанте». Ребята сделали то, о чем я просил. Они активно прессинговали. Мы можем добиться большего успеха, особенно в атаке, где нам не хватает остроты и «физики», но я доволен тем, что мы сделали сегодня.

После финального свистка я поздравил Гасперини, потому что везде, куда бы он ни пришел, он создавал отличные команды. Он подает пример другим тренерам. Он также поздравил меня с сегодняшней битвой», - сказал Шевченко.

Под руководством Шевченко «Дженоа» набрала два очка в семи матчах.