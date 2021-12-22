«Дженоа» сенсационно сыграла вничью с «Аталантой» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии.
Смотрите лучшие моменты матча:
Источник — Sport.ua
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«Дженоа» сенсационно сыграла вничью с «Аталантой» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии.
Смотрите лучшие моменты матча:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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