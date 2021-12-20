Дженоа – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Андрей Шевченко принимает Руслана Малиновского, шансов на успех мало

  • 20.12.2021 17:38
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Дженоа – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 21 декабря, в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в которой «Дженоа» примет «Аталанту». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по Киеву.

«Дженоа»

 

Андрей Шевченко принял «Дженоа» в тяжелый момент - команда борется за выживание. Но изменить ситуацию на лучшее украинский специалист не может. При Шевченко клуб из Генуи потерпел пять поражений и раз сыграл вничью. Такой показатель является антирекордом в истории клуба. Отметим, что «Дженоа» занимает в турнирной таблице 18-е место, имея в активе всего 10 баллов.

Несмотря на неудачи, похоже, кредит доверия к Шевченко у руководства клуба достаточно велик, даже если ему не удастся сохранить команду в Серии А, специалист продолжить работать.

Провальный старт Шевченко в «Дженоа» можно объяснить и сложным календарем. В первых шести матчах «гриффоны» сыграли с «Миланом», «Ювентусом» и «Лацио». Впервые очки с «Дженоа» Шевченко набрал в матче с «Удинезе» (0:0). Стоит отметить, что Шевченко успел добыть первую победу во главе команды, 14 декабря «Дженоа» обыграла «Салернитану» в матче Кубка Италии (1:0).

«Аталанта»

 

«Аталанта» - явный фаворит этого матча. Сейчас подопечные Джана Пьеро Гасперини занимают четвертое место в турнирной таблице Серии А, отставая от «Милана» и «Наполи» на два очка. В последнем туре команда из Бергамо потерпела разгромное поражение от «Ромы» со счетом 1:4. Хотя до этого «Аталанта» проводила серию из шести побед подряд, в ходе которой успела обыграть «Ювентус» и «Наполи». 

В Лиге чемпионов Руслан Малиновский и компания не смогли выйти в плей-офф, но продолжат выступления в Лиге Европы. Стоит отметить также и то, что «черно-синие» продолжают свою победную выездную серию, которая находится на отметке шести матчей. Также «Дженоа» является удобным соперником для «Аталанты», которая не проигрывает в матчах с командой из Генуи уже  пять матчей подряд.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Аталанта» в этом матче одержит уверенную победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Дженоа»: Сиригу - Вангойсден, Масиелло, Кришито, Гильоне, Стураро, Бадель, Самбьясо, Пандев, Дестро.

«Аталанта»: Муссо - Толой, Демирал, Паломино, Заппакоста, Фройлер, Де Роон, Мехле, Пессина, Малиновский, Запата.

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21 декабря, вторник

«Дженоа» - «Аталанта»
Генуя. «Луиджи Феррарис». 21:45
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 0:2

Источник — Sport.ua

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