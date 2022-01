ОФИЦИАЛЬНО: Барселона заявила Дани Алвеса на сезон

Каталонская «Барселона» официально заявила на сезон 2021/2022 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса, который перешел в каталонский клуб 12 ноября в качестве свободного агента.

Футболист сможет принять участие в поединке 1/16 финала Кубка Испании «Линарес» — «Барселона», который состоится в среду, 5 января, в 20:30 по киевскому времени.

Ранее Алвес защищал цвета «Барселоны» с лета 2008 года по лето 2016 года.

FC Barcelona have received confirmation of the registration of @DaniAlvesD2. The player is available for #LinaresBarça. pic.twitter.com/LceX7W8Zhk