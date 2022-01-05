ОФИЦИАЛЬНО: Барселона заявила Дани Алвеса на сезон

Каталонская «Барселона» официально заявила на сезон 2021/2022 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса, который перешел в каталонский клуб 12 ноября в качестве свободного агента.
Футболист сможет принять участие в поединке 1/16 финала Кубка Испании «Линарес» — «Барселона», который состоится в среду, 5 января, в 20:30 по киевскому времени.
Ранее Алвес защищал цвета «Барселоны» с лета 2008 года по лето 2016 года.
LATEST NEWS— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 5, 2022
FC Barcelona have received confirmation of the registration of @DaniAlvesD2. The player is available for #LinaresBarça. pic.twitter.com/LceX7W8Zhk
Источник — ФК Барселона
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.