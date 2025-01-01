Один украинец в старте. Известны составы на матч Брентфорд – Арсенал
Поединок начнется в 19:30
В среду, 1 января, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Арсенал».
Игра пройдет в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Комьюнити».
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Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот матч. Украинский хавбек Егор Ярмолюк вернулся в стартовый состав «Брентфорда», а украинец Александр Зинченко начнет матч на скамейке запасных «канониров».
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