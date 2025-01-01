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Англия
01 января 2025, 18:33 | Обновлено 01 января 2025, 18:52
792
0

Один украинец в старте. Известны составы на матч Брентфорд – Арсенал

Поединок начнется в 19:30

01 января 2025, 18:33 | Обновлено 01 января 2025, 18:52
792
0
Один украинец в старте. Известны составы на матч Брентфорд – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 1 января, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Арсенал».

Игра пройдет в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Комьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот матч. Украинский хавбек Егор Ярмолюк вернулся в стартовый состав «Брентфорда», а украинец Александр Зинченко начнет матч на скамейке запасных «канониров».

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Александр Зинченко Егор Ярмолюк стартовые составы Брентфорд - Арсенал
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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