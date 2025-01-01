Без Руни лучше. Плимут добыл очки в Чемпионшипе после отставки тренера

1 января в Чемпионшипе состоялся матч 25-го тура между «Плимутом» и «Бристоль Сити».

Это была первая игра для хозяев после увольнения Уэйна Руни с должности главного тренера.

Футболисты «Плимута» провели качественный матч и сумели вырвать ничью на последних минутах против соперника, который занимает место в середине турнирной таблицы.

Однако ничью трудно назвать успехом. Безвыигрышная серия «Плимута» теперь составляет 10 матчей подряд. Последний раз команда побеждала 5 ноября во встрече с «Портсмутом» (1:0).

Уэйн Руни возглавил «Плимут» летом 2024 года, но серия неудачных результатов заставила руководство клуба принять решение о его увольнении.

Чемпионшип. 25-й тур. 1 января

«Плимут» – «Бристоль Сити» – 2:2

Голы: Аль-Хадж, 50, Плегесуэло, 90+1 – Мехмети, 32, Найт, 56.