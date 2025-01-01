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Англия
01 января 2025, 18:02 | Обновлено 01 января 2025, 18:29
282
0

Без Руни лучше. Плимут добыл очки в Чемпионшипе после отставки тренера

В домашней игре команда сыграла вничью с «Бристолем» в домашней игре

01 января 2025, 18:02 | Обновлено 01 января 2025, 18:29
282
0
Без Руни лучше. Плимут добыл очки в Чемпионшипе после отставки тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

1 января в Чемпионшипе состоялся матч 25-го тура между «Плимутом» и «Бристоль Сити».

Это была первая игра для хозяев после увольнения Уэйна Руни с должности главного тренера.

Футболисты «Плимута» провели качественный матч и сумели вырвать ничью на последних минутах против соперника, который занимает место в середине турнирной таблицы.

Однако ничью трудно назвать успехом. Безвыигрышная серия «Плимута» теперь составляет 10 матчей подряд. Последний раз команда побеждала 5 ноября во встрече с «Портсмутом» (1:0).

Уэйн Руни возглавил «Плимут» летом 2024 года, но серия неудачных результатов заставила руководство клуба принять решение о его увольнении.

Чемпионшип. 25-й тур. 1 января

«Плимут» – «Бристоль Сити» – 2:2

Голы: Аль-Хадж, 50, Плегесуэло, 90+1 – Мехмети, 32, Найт, 56.

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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Плимут Бристоль Сити Уэйн Руни
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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