2 января в 18:30 проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимает «Ливерпуль».
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд.
Here’s how we’ll line up today! 🔵@ParimatchGlobal | #CheLiv pic.twitter.com/kykD7JnV0B— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 2, 2022
🔴 #CHELIV 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴— Liverpool FC (@LFC) January 2, 2022
Your first Reds line-up of the New Year!
События матча
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
Источник — Sport.ua
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