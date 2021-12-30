21-й тур
Челси
0 : 0
Ливерпуль
02.01.2022 18:30   ТВ-трансляция: 

Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура чемпионата Англии

  • 30.12.2021 21:50
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Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 2-го января, состоится матч 21 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» примет «Ливерпуль». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Будущие соперники ведут упорную борьбу за чемпионство. Лондонский клуб после 20 туров занимает вторую строчку, имея в активе 42 очка, «Ливерпуль» же сыграл на один матч меньше и в данный момент располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея на один балл меньше. В предыдущем туре «Челси» оступился в матче с «Брайтоном», сыграв вничью 1:1. В свою очередь подопечные Юргена Клоппа в 19-м туре потеряли важные очки в матче с «Лестером», проиграв со счетом 0:1.

Так, для сохранения интриги в борьбе за чемпионство обеим коллективам нужно срочным порядком набирать очки, так как лидер чемпионата «Манчестер Сити» нашего Александра Зинченко уже опережает ближайшего преследователя (в данный момент это «Челси») на целых 8 очков и останавливаться на этом явно на намерен.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль».

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Источник — Sport.ua

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