Сегодня, 2 января «Челси» в 21-м туре АПЛ дома сыграл вничью 2:2 с «Ливерпулем». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Челси).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Челси).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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