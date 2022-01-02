21-й тур
Челси
2 : 2
Ливерпуль
02.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Голевая перестрелка! Челси и Ливерпуль разошлись миром в боевом матче

В Лондоне состоялся поединок 21-го тура Английской Премьер-лиги

  • 02.01.2022 20:25
  • 1833 просмотра
  • 5 комментариев
Голевая перестрелка! Челси и Ливерпуль разошлись миром в боевом матче
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 2 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Ливерпуль».

Матч на «Стэмфорд Бридж» оказался результативным. Судья зафиксировал ничейный счет 2:2. Зрители увидели невероятный первый тайм, в котором было забито 4 мяча. 

На 9-й минуте счет для гостей открыл Садио Мане, обыграв вратаря и расстреляв пустые ворота с близкой дистанции. Перед этим грубо ошибся Чалоба, не сумев выбить простой мяч (0:1).

Затем на 26-й минуте забил Мо Салах. Получив на углу штрафной передачу от Александера-Арнольда, Мохамед обыграл Маркоса Алонсо и под углом точно пробил по воротам. У Менди не было шансов (0:2).

Если старт поединка остался за «Ливерпулем», то в концовке первого тайма «Челси» сумел отквитать два мяча. Сначала супергол забил хорват Матео Ковачич. Хозяева поля пробили штрафной с угла поля, Келлехер отбил мяч далеко. И Ковачич с лета из-за штрафной площадки пробил практически в девятку (1:2).

А в компенсированное время первого тайма Кристиан Пулишич сравнял счет. Канте отдал быструю передачу на ход партнеру. Кристиан, ворвавшись в штрафную, удачно обработал мяч и неотпорно пробил (2:2).

Во второй половине игры тоже были опасные моменты, но команды больше думали о защите своих ворот. Боевая ничья – 2:2.

«Челси» сохранил второе место в турнирной таблице (43 очка), «Ливерпуль» имеет на один балл меньше при игре в запасе (42). А лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» (53).

Английская Премьер-лига. 21-й тур

Челси  Ливерпуль  2:2

 Голы: Ковачич, 41, Пулишич, 45+1 – Мане, 9, Салах, 26.

Челси: Менди, Рюдигер, Силва, Алонсо, Аспиликуэта, Чалоба (Жоржиньо, 70), Ковачич, Канте, Хаверц (Хадсон-Одои, 79), Маунт, Пулишич.

Запас: Аррисабалага, Сарр, Баркли, Холл, Вейл, Зиеш, Ньигес.

Ливерпуль: Келлехер, Цимикас, Конате, ван Дейк, Александер-Арнольд, Милнер (Кейта, 69), Фабиньо, Хендерсон, Мане (Джонс, 90), Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 69), Салах.

Запас: Адриан, Марсело, Бек, Гомес, Уильямс, Мортон.

Предупреждения: Пулишич, 17 – Мане, 1, Конате, 83.

Судья: Энтони Тейлор.

Getty Images/Global Images Ukraine. 0:1. Садио Мане, 9 мин.
Getty Images/Global Images Ukraine. 1:1. Мохамед Салах, 26 мин.
Getty Images/Global Images Ukraine. 1:2. Матео Ковачич, 42 мин.
Getty Images/Global Images Ukraine. 2:2. Кристиан Пулишич, 45+1 мин.
Getty Images/Global Images Ukraine. Опасный момент Садио Мане во втором тайме

Николай Степанюк, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pol-55
    pol-55, 02.01.2022 20:49
    +3
    Хороший окритий футбол,потому и с удовольствием смотрелся.
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    Oliynuk_sport
    Oliynuk_sport, 02.01.2022 20:35
    +2
    Результативна бойова нічия. Ліверпуль в кінці матчу виглядав краще.
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    joytok
    online
    joytok, 02.01.2022 21:08
    0
    В первом тайме много налажали обе команды. Во втором учли.) Менди и Мане едут играть за Сенегал.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 02.01.2022 21:33
    -1
    Ман Сити на 99 процентов чемпион
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    der_MaiStier
    der_MaiStier, 02.01.2022 20:49
    -4
    Ліверпулю треба вести перемовини з Салахом щодо нового контракту (а краще взагалі не вести) саме після таких матчів проти топ-команд. Абсолютно порожнє місце, нульовий інтелект, Ліверпуль фактично грає вдесятьох
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