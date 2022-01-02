Голевая перестрелка! Челси и Ливерпуль разошлись миром в боевом матче

В воскресенье, 2 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Ливерпуль».

Матч на «Стэмфорд Бридж» оказался результативным. Судья зафиксировал ничейный счет 2:2. Зрители увидели невероятный первый тайм, в котором было забито 4 мяча.

На 9-й минуте счет для гостей открыл Садио Мане, обыграв вратаря и расстреляв пустые ворота с близкой дистанции. Перед этим грубо ошибся Чалоба, не сумев выбить простой мяч (0:1).

Затем на 26-й минуте забил Мо Салах. Получив на углу штрафной передачу от Александера-Арнольда, Мохамед обыграл Маркоса Алонсо и под углом точно пробил по воротам. У Менди не было шансов (0:2).

Если старт поединка остался за «Ливерпулем», то в концовке первого тайма «Челси» сумел отквитать два мяча. Сначала супергол забил хорват Матео Ковачич. Хозяева поля пробили штрафной с угла поля, Келлехер отбил мяч далеко. И Ковачич с лета из-за штрафной площадки пробил практически в девятку (1:2).

А в компенсированное время первого тайма Кристиан Пулишич сравнял счет. Канте отдал быструю передачу на ход партнеру. Кристиан, ворвавшись в штрафную, удачно обработал мяч и неотпорно пробил (2:2).

Во второй половине игры тоже были опасные моменты, но команды больше думали о защите своих ворот. Боевая ничья – 2:2.

«Челси» сохранил второе место в турнирной таблице (43 очка), «Ливерпуль» имеет на один балл меньше при игре в запасе (42). А лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» (53).

Английская Премьер-лига. 21-й тур

Челси – Ливерпуль – 2:2

Голы: Ковачич, 41, Пулишич, 45+1 – Мане, 9, Салах, 26.

Челси: Менди, Рюдигер, Силва, Алонсо, Аспиликуэта, Чалоба (Жоржиньо, 70), Ковачич, Канте, Хаверц (Хадсон-Одои, 79), Маунт, Пулишич.

Запас: Аррисабалага, Сарр, Баркли, Холл, Вейл, Зиеш, Ньигес.

Ливерпуль: Келлехер, Цимикас, Конате, ван Дейк, Александер-Арнольд, Милнер (Кейта, 69), Фабиньо, Хендерсон, Мане (Джонс, 90), Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 69), Салах.

Запас: Адриан, Марсело, Бек, Гомес, Уильямс, Мортон.

Предупреждения: Пулишич, 17 – Мане, 1, Конате, 83.

Судья: Энтони Тейлор.

Getty Images/Global Images Ukraine. 0:1. Садио Мане, 9 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine. 1:1. Мохамед Салах, 26 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine. 1:2. Матео Ковачич, 42 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine. 2:2. Кристиан Пулишич, 45+1 мин.