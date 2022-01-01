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Ливерпуль
02.01.2022 18:30   ТВ-трансляция: 

Челси – Ливерпуль. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги

  • 01.01.2022 23:42
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Челси – Ливерпуль. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Англии «Челси» – «Ливерпуль».

«Противостояние «Челси» и «Ливерпуля» под руководством немецких специалистов Тухеля и Клоппа все ожидают с огромным интересом.

Неожиданно для всех «аристократы» в этом сезоне стали значительно миролюбивее. На мой взгляд, после победы в Лиге чемпионов и в матче за Суперкубок УЕФА лондонцы стали добродушными. В декабре «Челси» проиграл «Вест Хэму» (2:3). Также лондонцы сыграли вничью с «Зенитом» (3:3) и заняли второе место в группе Лиги чемпионов. Еще «Челси» сыграл 1:1 с «Эвертоном», 0:0 с «Вулверхэмптоном» и 1:1 с «Брайтоном». И теперь «аристократы» отстают на 11 очков от «Ман Сити», который на данный момент сыграл на один матч больше. К слову, в январе «Челси» предстоит сыграть с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги и в АПЛ, а также с «Ман Сити». И как вам такой расклад? Это просто январская фантастика!

Тренеры и команды отлично знают друг друга. Обе команды шикарно прессингуют, они организованны и дисциплинированны. Также они активно и эффективно используют фланги, имея в активе игроков высочайшего уровня. Обе команды ставят максимальные задачи во всех турнирах. Они рядом идут в турнирной таблице АПЛ и очень недовольны лидерством «Ман Сити». 

Простой анализ показывает, что вероятность ничьи в этом матче очень высока, так как обе команды в АПЛ проиграли только по два поединка, сыграв при этом много ничьих. Подопечные Клоппа и Тухеля похожи по количеству сыгранных матчей вничью (6 у «Челси» и 5 у «Ливерпуля»).

Отлаженная, мощная, игровая машина Юргена Клоппа редко дает сбои. Им недавно удалось вытащить кубковый матч с «Лестером», в котором они по ходу встречи уступали 0:2 и 1:3. Они этот поединок спасли, в серии пенальти победив и выйдя в финал. Характер у команды еще тот! А, когда на поле все лидеры, включая Ван Дейка и группу атаки, любому сопернику не позавидуешь. Также декабрь для «Ливерпуля» складывается значительно успешнее, чем для «Челси».

Обе команды не должны проиграть. Они в этом сезоне проиграли только по два раза. Поэтому я реально вижу ничью», – сказал Грозный.

Матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится 2 января. Начало встречи – в 18:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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