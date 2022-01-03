ВИДЕО. Тухель про камбэк в матче против Ливерпуля и отсутствие Лукаку

2 января в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги состоялся суперпоединок «Челси» – «Ливерпуль». Мерсисайдцы вели по ходу матча с преимуществом в два гола, но «аристократы» смогли отыграться – 2:2.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Томаса Тухеля после матча «Челси» – «Ливерпуль».
Источник — Sport.ua
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