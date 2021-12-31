Ринат АХМЕТОВ: «2021-ый стал для нас годом смены поколений»

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов подводит итоги минувшего года и поздравляет болельщиков с новым, 2022 годом.

«В этом году мы пригласили нового главного тренера Роберто Де Дзерби, который вместе со своим штабом присоединился к «Шахтеру». Это молодой и очень амбициозный специалист. Мы верим в его талант, разделяем его смелые и прогрессивные идеи. Он хочет играть в красивый, интеллектуальный, атакующий футбол. Именно такой футбол любите и цените вы, наши болельщики. Я уверен, что Роберто сделает «Шахтер» еще сильнее, еще успешнее, а впереди нас ждёт много ярких побед и самых высоких достижений.

Уходящий год стал для нас и годом смены поколений. Клуб покинули футболисты, которые на протяжении долгих лет играли ключевые роли в команде. Тайсон, Марлос, Дентиньо - каждый из этих игроков вписал свое имя в историю «Шахтера». Спасибо им за важные победы и трофеи, за красивый футбол и самое главное - за яркие эмоции!

Сегодня можно твёрдо сказать, что «Шахтер» готов к переменам, потому что на смену прежним лидерам приходят очень талантливые и перспективные игроки. Мудрик, Трубин, Бондарь, Судаков, Сикан, Бондаренко и многие-многие другие - это не только будущее, но уже и настоящее нашего клуба и всего украинского футбола. Роберто Де Дзерби не боится доверять молодым футболистам, а результат этого доверия - стремительный рост и прогресс игроков. Каждый из них уже успел проявить себя на поле и заслужил аплодисменты. Но это начало большого пути. Успех принесет только ежедневный самоотверженный труд. И тогда им будет аплодировать вся Европа.

В новый, 2022-й, год «Шахтер» идет с большими надеждами и максимальными целями. Наши амбиции неизменны - побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Мы будем показывать интеллектуальный футбол, будем радовать болельщиков красивой атакующий игрой. Мы хотим держать в руках трофеи, хотим завоевать Кубок и золотые медали чемпионата Украины, хотим, чтобы свой первый титул выиграла наша женская команда. Уверен, нас всех ждёт яркий и очень интересный футбольный год, и мы сделаем все, чтобы он стал для нас успешным!», - сказал Ахметов.