Ринат АХМЕТОВ: «2021-ый стал для нас годом смены поколений»

Президент «Шахтера» поздравил всех с Новым годом

  • 31.12.2021 10:17
  • 485 просмотров
  • 7 комментариев
Ринат АХМЕТОВ: «2021-ый стал для нас годом смены поколений»
© ТК Футбол 1. Ринат Ахметов

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов подводит итоги минувшего года и поздравляет болельщиков с новым, 2022 годом.

«В этом году мы пригласили нового главного тренера Роберто Де Дзерби, который вместе со своим штабом присоединился к «Шахтеру». Это молодой и очень амбициозный специалист. Мы верим в его талант, разделяем его смелые и прогрессивные идеи. Он хочет играть в красивый, интеллектуальный, атакующий футбол. Именно такой футбол любите и цените вы, наши болельщики. Я уверен, что Роберто сделает «Шахтер» еще сильнее, еще успешнее, а впереди нас ждёт много ярких побед и самых высоких достижений.

Уходящий год стал для нас и годом смены поколений. Клуб покинули футболисты, которые на протяжении долгих лет играли ключевые роли в команде. Тайсон, Марлос, Дентиньо - каждый из этих игроков вписал свое имя в историю «Шахтера». Спасибо им за важные победы и трофеи, за красивый футбол и самое главное - за яркие эмоции!

Сегодня можно твёрдо сказать, что «Шахтер» готов к переменам, потому что на смену прежним лидерам приходят очень талантливые и перспективные игроки. Мудрик, Трубин, Бондарь, Судаков, Сикан, Бондаренко и многие-многие другие - это не только будущее, но уже и настоящее нашего клуба и всего украинского футбола. Роберто Де Дзерби не боится доверять молодым футболистам, а результат этого доверия - стремительный рост и прогресс игроков. Каждый из них уже успел проявить себя на поле и заслужил аплодисменты. Но это начало большого пути. Успех принесет только ежедневный самоотверженный труд. И тогда им будет аплодировать вся Европа.

В новый, 2022-й, год «Шахтер» идет с большими надеждами и максимальными целями. Наши амбиции неизменны - побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Мы будем показывать интеллектуальный футбол, будем радовать болельщиков красивой атакующий игрой. Мы хотим держать в руках трофеи, хотим завоевать Кубок и золотые медали чемпионата Украины, хотим, чтобы свой первый титул выиграла наша женская команда. Уверен, нас всех ждёт яркий и очень интересный футбольный год, и мы сделаем все, чтобы он стал для нас успешным!», - сказал Ахметов.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 31.12.2021 10:50
    +2
    Burevestnik, 31.12.2021 10:43
    Печерский районный суд Киева 18.10.2021г. (дело №757/30711/21-п) постановил провести экспертизу на исправность алкотестера, который использовали во время задержания экс-игрока "Шахтера" Вячеслава Шевчука в мае 2021-го в предположительно состоянии алкогольного опьянения.
    это сообщение можно немного переделать. Что получилось? :
    ==
    ""Печерский районный суд Киева 18.10.2021г. (дело №757/30711/21-п)
    постановил провести экспертизу на исправность алкотестера,
    который использовали в предположительно состоянии алкогольного опьянения.""
    ==
    Ссылка
    Standard
    Standard, 31.12.2021 10:55
    +1
    Доки українці будуть терпіти цю наругу.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 31.12.2021 10:43
    +1
    Печерский районный суд Киева 18.10.2021г. (дело №757/30711/21-п) постановил провести экспертизу на исправность алкотестера, который использовали во время задержания экс-игрока "Шахтера" Вячеслава Шевчука в мае 2021-го в предположительно состоянии алкогольного опьянения.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 31.12.2021 11:43
    0
    Burevestnik, 31.12.2021 10:50
    это сообщение можно немного переделать. Что получилось? :
    ==
    ""Печерский районный суд Киева 18.10.2021г. (дело №757/30711/21-п)
    постановил провести экспертизу на исправность алкотестера,
    который использовали в предположительно состоянии алкогольного опьянения.""
    ==
    экспертиза будет проводится в "Институте околовсяческоне наук"
    с привлечением специалистов-добровольцев
    из 000 "БОМЖ2СВАЛКА№%"
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 31.12.2021 11:31
    0
    Ахметов в конце года обнаружил ,что поколение сменилось, а Срна где бьіл с Палкиньім?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 31.12.2021 11:29
    0
    Burevestnik, 31.12.2021 10:43
    Печерский районный суд Киева 18.10.2021г. (дело №757/30711/21-п) постановил провести экспертизу на исправность алкотестера, который использовали во время задержания экс-игрока "Шахтера" Вячеслава Шевчука в мае 2021-го в предположительно состоянии алкогольного опьянения.
    Так он уже извинился, а значит признал, пусть мочу возьмут в том месте где пописял, там уже трава не растет и деревья без листьев
    Ссылка
    c_a_p2
    online
    c_a_p2, 31.12.2021 10:35
    -1
    Прадудєл ти бамбас...
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