Уедет в США? Луисом Суаресом интересуются два клуба МЛС

34-летний уругвайский бомбардир мадридского «Атлетико» Луис Суарес может продолжить карьеру в одном из клубов МЛС. На данный момент футболистом активно интересуются сразу две команды. Обе сделали форварду щедрые предложения.

Контракт Суареса с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года, после чего футболист станет свободным агентом.

Суарес защищает цвета «Атлетико» после перехода из каталонской «Барселоны» осенью 2020 года за €7 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за мадридскую команду 24 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость Луиса составляет €15 миллионов.

