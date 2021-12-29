Уедет в США? Луисом Суаресом интересуются два клуба МЛС

Форвард «Атлетико» может продолжить карьеру в одном из американских клубов

  • 29.12.2021 05:32
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Уедет в США? Луисом Суаресом интересуются два клуба МЛС
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний уругвайский бомбардир мадридского «Атлетико» Луис Суарес может продолжить карьеру в одном из клубов МЛС. На данный момент футболистом активно интересуются сразу две команды. Обе сделали форварду щедрые предложения.

Контракт Суареса с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года, после чего футболист станет свободным агентом.

Суарес защищает цвета «Атлетико» после перехода из каталонской «Барселоны» осенью 2020 года за €7 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за мадридскую команду 24 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость Луиса составляет €15 миллионов.

Источник — Twitter

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