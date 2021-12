Назван лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards

Состоялась церемония вручения наград Globe Soccer Awards за 2021 год. Лучшим футболистом года назван нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски получил Награду Марадоны, которая вручается лучшему бомбардиру года. В 2021 году у польского нападающего 69 голов и 10 ассистов.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром всех времен. В 2021 году португальский форвард забил 46 голов.

Лондонский «Челси» победил в номинации «Лучший клуб года». Английская команда под руководством Томаса Тухеля в 2021 году выиграла Лигу чемпионов.

Cборная Италии, выигравшая Евро-2020, признана лучшей сборной года, а ее наставник Роберто Манчини стал лучшим тренером 2021 года. Скуадра Адзурра провела 37 игр без поражений и побила беспроигрышную серию сборной Испании (35 матчей).

Kylian Mbappé presented with BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR Globe Soccer Award by HH Sheikh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum — Chairman of @DubaiSC Sports Council, at Globe Soccer Awards 2021 🏆

⁠⁠@KMbappe @sheikhmansoor @TikTokMENA #Mbappe #TikTok @PSG_inside pic.twitter.com/30nZri3kzi — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021

Robert Lewandowski presented with the 2021 Globe Soccer MARADONA AWARD, by HH Sheikh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum — Chairman of Dubai Sports Council 🏆@lewy_official @dubaisc @sheikhmansoor #Lewandowski #RL9 #globesoccer pic.twitter.com/I8LcjTVM7k — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021