ФОТО. Возвращение чемпионки. Осака вылетела в Австралию

Действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису Наоми Осака возобновляет выступления после долгого перерыва.

«Увидимся часов через 16, Австралия», – написала экс-первая ракетка мира в социальных сетях.

Отметим, что Осака во второй половине прошлого сезона имела психологические проблемы и не играла после US Open.

Осака дважды за последние три года становилась победительницей первого мейджора сезона.

See you in 16ish hours Australia 🇦🇺👋🏾 pic.twitter.com/IiaAmofdpg