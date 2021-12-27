ФОТО. Возвращение чемпионки. Осака вылетела в Австралию

Наоми будет защищать титул

  • 27.12.2021 16:50
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ФОТО. Возвращение чемпионки. Осака вылетела в Австралию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису Наоми Осака возобновляет выступления после долгого перерыва.

«Увидимся часов через 16, Австралия», – написала экс-первая ракетка мира в социальных сетях.

Отметим, что Осака во второй половине прошлого сезона имела психологические проблемы и не играла после US Open. 

Осака дважды за последние три года становилась победительницей первого мейджора сезона.

Источник — Twitter

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