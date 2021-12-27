ФОТО. Возвращение чемпионки. Осака вылетела в Австралию

Действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису Наоми Осака возобновляет выступления после долгого перерыва.
«Увидимся часов через 16, Австралия», – написала экс-первая ракетка мира в социальных сетях.
Отметим, что Осака во второй половине прошлого сезона имела психологические проблемы и не играла после US Open.
Осака дважды за последние три года становилась победительницей первого мейджора сезона.
See you in 16ish hours Australia 🇦🇺👋🏾 pic.twitter.com/IiaAmofdpg— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) December 27, 2021
Источник — Twitter
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