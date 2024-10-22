Экс-первая ракетка мира досрочно завершила сезон. Известна причина

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (Япония, WTA 56) объявила, что досрочно завершила сезон 2024 года:

«Я думала, что потянула спину, но мне сделали МРТ в Пекине и сказали, что у меня протрузия межпозвоночного диска, а также разрыв мышц живота. Я тренировалась в Лос-Анджелесе, чтобы сыграть в Токио, но повторное обследование показало, что проблемы остаются.

Я провела много турниров в этом сезоне, поэтому было трудно отказаться от выступления здесь и на Кубке Билли Джин Кинг».

1 октября японка не сумела доиграть матч 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине против Коко Гофф из-за болей в спине.