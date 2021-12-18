Роберт Левандовски побил грандиозный рекорд Герда Мюллера

В матче с «Вольфсбургом» форвард «Баварии» забил 43-й гол в Бундеслиге за год

  • 18.12.2021 04:48
  • 904 просмотра
  • 1 комментарий
Роберт Левандовски побил грандиозный рекорд Герда Мюллера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски побил давний рекорд Герда Мюллера.

Отличившись в конце матча с «Вольфсбургом» (4:0), Роберт забил 43-й гол в Бундеслиге в 2021 году.

33-летний форвард сборной Польши обновил рекорд. Герд Мюллер провел 42 мяча в Бундеслиге в 1972 году.

«Бавария» уверенно лидирует в чемпионате Германии, набрав 43 очка в 17 матчах.

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Николай Власов
    Николай Власов, 18.12.2021 05:33
    +1
    мареуш ливандовски машина для рекордов браво удачи
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