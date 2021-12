Роберт Левандовски побил грандиозный рекорд Герда Мюллера

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски побил давний рекорд Герда Мюллера.

Отличившись в конце матча с «Вольфсбургом» (4:0), Роберт забил 43-й гол в Бундеслиге в 2021 году.

33-летний форвард сборной Польши обновил рекорд. Герд Мюллер провел 42 мяча в Бундеслиге в 1972 году.

«Бавария» уверенно лидирует в чемпионате Германии, набрав 43 очка в 17 матчах.

