Роберт Левандовски побил грандиозный рекорд Герда Мюллера

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски побил давний рекорд Герда Мюллера.
Отличившись в конце матча с «Вольфсбургом» (4:0), Роберт забил 43-й гол в Бундеслиге в 2021 году.
33-летний форвард сборной Польши обновил рекорд. Герд Мюллер провел 42 мяча в Бундеслиге в 1972 году.
«Бавария» уверенно лидирует в чемпионате Германии, набрав 43 очка в 17 матчах.
Most Bundesliga goals scored in one calendar year [Opta] pic.twitter.com/h3iVwERMNS— Bayern & Die Mannschaft (@iMiaSanMia_en) December 17, 2021
Источник — Sport.ua
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