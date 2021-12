ФОТО. Аталанта сыграет с Ромой в специальной форме

«Аталанта» опубликовала фото нового комплекта формы, в котором команда выйдет на домашний матч 18-го тура Серии А против «Ромы» 18 декабря.

Он посвящен предстоящему католическому Рождеству. В нижней части футболки изображены силуэты елки и зданий города Бергамо:

𝙄𝙩'𝙨 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙢𝙖𝙨 (match) 𝙩𝙞𝙢𝙚! 🤩🎄



In occasione di #AtalantaRoma scenderemo in campo con questa maglia!

Here’s the jersey that the team will wear on the occasion of the 2021 #AtalantaXmasMatch, Atalanta-Roma!



ℹ️ https://t.co/yHRxc0Ug9X#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/FW6xrMzpUt