В среду, 15 декабря, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» примет «Вест Хэм». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко заявлен в резерве команды гостей.

Арсенал – Вест Хэм. Ярмоленко в запасе. Стартовые составы команд

