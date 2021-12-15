В среду, 15 декабря, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс Стэдиум» состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» примет «Вест Хэм». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты в турнирной таблице английского чемпионата занимает 6-е место. В 16-ти матчах она набрала 26 очков, что на два пункта меньше, нежели имеется у «Вест Хэма», который входит в топ-4. То есть, при победе в очной встрече «Арсенал» может обойти «молотобойцев».

В предыдущем матче АПЛ «канониры» дома разбили «Саутгемптон» (3:0), чем закрыли серию из двух поражений кряду – от «Манчестер Юнайтед» (2:3) и от «Эвертона» (1:2).

По достижениям на своем поле «канониры» нынче вторые в АПЛ. В восьми матчах на «Эмирейтс Стэдиум» они набрала 19 пунктов, добившись 6-ти побед при одной ничьей и одном поражении.

В предстоящем матче партнерам не помогут травмированные Лено и Колашинац, а также Обамеянг, выведенный решением менеджера клуба Артеты из состава команды и лишенный капитанской повязки из-за дисциплинарной провинности.

«Вест Хэм»

Подопечные Дэвида Мойеса располагаются на четвертой позиции в таблице АПЛ. У них 28 очков после 16 встреч (8 побед, 4 ничьи, 4 поражения). В пяти последних на сегодня поединках «молотобойцы» потерпела два поражения («Вулверхэмптон» - 0:1 в гостях, «Манчестер Сити» - 1:2 также в гостях), а затем два раза сыграли вничью («Брайтон» - 1:1 на выезде, «Бернли» - 0:0 вновь на выезде) и одержали одну победу («Челси» - 3:2 дома).

По успехам на выезде нынче у «Вест Хэма» по АПЛ четвертый показатель. В восьми выездных матча лондонцы набрали 14 очков, добившись 4 побед, дважды сыграв вничью и дважды проиграв. В трех последних гостевых поединках «молотобойцы» обходятся без побед – 2 поражения, 1 ничья.

В матче с «канонирами» точно не сыграют за «Вест Хэм» Джонсон, Зума, Огбонна и Фредерикс. Под вопросом участием Крессуэлла.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Арсенал» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.17 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэль, Тавареш, Сака, Парти, Локонга, Смит-Роу, Эдегор, Ляказетт.

«Вест Хэм»: Фабьянски – Цоуфал, Доусон, Исса Диоп, Масуаку, Соучек, Райс, Боуэн, Влашич, Форналс, Антонио.

15 декабря, среда