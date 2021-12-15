17-й тур
Арсенал
2 : 0
Вест Хэм
15.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал обыграл Вест Хэм и вошел в зону ЛЧ. Ярмоленко остался в резерве

На стадионе «Эмирейтс» состоялся матч 17-го тура АПЛ

  • 15.12.2021 23:59
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  • 1 комментарий
Арсенал обыграл Вест Хэм и вошел в зону ЛЧ. Ярмоленко остался в резерве
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 15 декабря, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал «Вест Хэм» (2:0).

Хозяева поля переиграли соперника со счетом 2:0 и вытеснил соперника из топ-4 АПЛ, зоны попадания в Лигу чемпионов.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко остался в резерве у команды гостей.

В других матчах дня «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Брайтон» (1:0), а «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» завершили матч вничью (2:2). 

АПЛ. 17-й тур

Арсенал – Вест Хэм – 2:0

Голы: Мартинелли, 48, Смит-Роу, 87.

Нереализованный пенальти: Ляказетт, 69.

Арсенал: Рамсдейл, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Уайт, Томиясу, Мартинелли (Нкетиа, 82), Джака, Партей, Сака, Эдегор (Смит-Роу, 66), Ляказетт (Нуну Тавареш, 88).

Вест Хэм: Фабяньски, Масуаку, Диоп, Доусон, Цоуфал, Райс, Соучек, Пабло Форнальс (Эшби, 84), Лансини (Бенрама, 76), Боуэн, Антонио.

Предупреждения: Мартинелли 58, Рамсдейл 72 – Цоуфал 11.

Удаления: Цоуфал 67.

Судья: Тейлор.

Брайтон – Вулверхэмптон – 0:1

Голы: Саисс, 45+1.

Кристал Пэлас – Саутгемптон – 2:2

Голы: Заа, 2, Айю, 65 – Уорд-Проуз, 32, Бройя, 36.

Турнирная таблица чемпионата Англии

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Виктор Андрущик
    Виктор Андрущик, 16.12.2021 00:15
    +1
    Ярмоленко допоміг ВХ не програти з більшим рахунком.
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