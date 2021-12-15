Арсенал обыграл Вест Хэм и вошел в зону ЛЧ. Ярмоленко остался в резерве

В среду, 15 декабря, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал «Вест Хэм» (2:0).
Хозяева поля переиграли соперника со счетом 2:0 и вытеснил соперника из топ-4 АПЛ, зоны попадания в Лигу чемпионов.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко остался в резерве у команды гостей.
В других матчах дня «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Брайтон» (1:0), а «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» завершили матч вничью (2:2).
АПЛ. 17-й тур
Арсенал – Вест Хэм – 2:0
Голы: Мартинелли, 48, Смит-Роу, 87.
Нереализованный пенальти: Ляказетт, 69.
Арсенал: Рамсдейл, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Уайт, Томиясу, Мартинелли (Нкетиа, 82), Джака, Партей, Сака, Эдегор (Смит-Роу, 66), Ляказетт (Нуну Тавареш, 88).
Вест Хэм: Фабяньски, Масуаку, Диоп, Доусон, Цоуфал, Райс, Соучек, Пабло Форнальс (Эшби, 84), Лансини (Бенрама, 76), Боуэн, Антонио.
Предупреждения: Мартинелли 58, Рамсдейл 72 – Цоуфал 11.
Удаления: Цоуфал 67.
Судья: Тейлор.
Брайтон – Вулверхэмптон – 0:1
Голы: Саисс, 45+1.
Кристал Пэлас – Саутгемптон – 2:2
Голы: Заа, 2, Айю, 65 – Уорд-Проуз, 32, Бройя, 36.
Турнирная таблица чемпионата Англии
Источник — Sport.ua
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