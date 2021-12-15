В среду, 15 декабря, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» примет «Вест Хэм». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко заявлен в резерве команды гостей.
Арсенал – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|67'
|Владимир Цоуфал (Вест Хэм) получает красную карточку.
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
Источник — Sport.ua
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