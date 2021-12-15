17-й тур
Арсенал
1 : 0
Вест Хэм
76’   ТВ-трансляция: 

Арсенал – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 декабря в 22:00 матч 17-го тура Английской Премьер-лиги

  • 15.12.2021 22:20
  • 501 просмотр
  • 2 комментария
Арсенал – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 15 декабря, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» примет «Вест Хэм». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко заявлен в резерве команды гостей.

Арсенал – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча
67' Владимир Цоуфал (Вест Хэм) получает красную карточку.
48' ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 15.12.2021 23:05
    0
    Ну наконец то!!! Мартинелли
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    avk2307
    avk2307, 15.12.2021 22:56
    0
    Минуты после тридцатой Арсенал трижды должен был забить)
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