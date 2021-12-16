17-й тур
Арсенал
2 : 0
Вест Хэм
15.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал — Вест Хэм — 2:0. Без Ярмоленко. Видео голов и обзор матча

«Канониры» уверенно обыграли соперников в поединке 17-го тура АПЛ

  • 16.12.2021 01:17
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Арсенал — Вест Хэм — 2:0. Без Ярмоленко. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 17-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» дома обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0. 32-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Арсенал» — «Вест Хэм» — 2:0
Голы: Мартинелли, 48 Смит Роу, 87

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
67' Владимир Цоуфал (Вест Хэм) получает красную карточку.
48' ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).

Источник — YouTube

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