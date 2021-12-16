В поединке 17-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» дома обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0. 32-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Арсенал» — «Вест Хэм» — 2:0
Голы: Мартинелли, 48 Смит Роу, 87
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
|67'
|Владимир Цоуфал (Вест Хэм) получает красную карточку.
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
Источник — YouTube
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