ВИДЕО. Невероятный удар Назарины - претендент на гол тура Лиги конференций

Полузащитник «Зари» Егор Назарина оформил невероятный гол в матче Лиги конференций против «Буде-Глимт».
Удар украинца попал в претенденты на лучший гол тура еврокубка.
Who scored the best goal on Matchday 6? 👀— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 10, 2021
A) Reiss Nelson, @Feyenoord ⚽️
B) Ivan Schranz, @slaviaofficial ⚽️
C) Borja Mayoral, @ASRomaEN ⚽️
D) Yehor Nazaryna, @FCZoryaOfficial ⚽️@Heineken | #UECLGOTW | #UECL
Источник — Sport.ua
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