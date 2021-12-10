ВИДЕО. Невероятный удар Назарины - претендент на гол тура Лиги конференций

Хавбек Зари оформил шедевральный мяч

  • 10.12.2021 13:11
  • 1041 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Невероятный удар Назарины - претендент на гол тура Лиги конференций
© zarya-lugansk.com

Полузащитник «Зари» Егор Назарина оформил невероятный гол в матче Лиги конференций против «Буде-Глимт».

Удар украинца попал в претенденты на лучший гол тура еврокубка.
 

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 10.12.2021 13:49
    0
    Назарина лучший забил...Пушка
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