Ключевой игрок. Манчестер Сити продлит контракт с конкурентом Зинченко

Английский «Манчестер Сити» намерен в ближайшее время продлить контракт с 27-летним португальским левым защитником Жоау Канселу.

В клубе считают Канселу ключевым игроком для настоящего и будущего времени. Обсуждение нового контракта начнется в декабре и продолжится уже в следующем году.

Канселу защищает цвета «Манчестер Сити» после перехода из «Ювентуса» летом 2019 года за €65 миллионов. В текущем сезоне Жоау сыграл за английскую команду 22 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.

Текущий контракт Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €55 миллионов.

На позиции левого защитника в «Манчестер Сити» также выступает 24-летний украинец Александр Зинченко.

Man City board considers João Cancelo as ‘key player’ for present and future. The plan is to open talks and offer him new contract in the next months, looking for discussion to progress in 2022. 🔵🇵🇹 #MCFC



He was signed for €28m fee plus Danilo - total value was around €65m. pic.twitter.com/qzlu3lwf4H