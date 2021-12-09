Ключевой игрок. Манчестер Сити продлит контракт с конкурентом Зинченко

«Горожане» предложат новое соглашение Жоау Канселу

  • 09.12.2021 18:08
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  • 1 комментарий
Ключевой игрок. Манчестер Сити продлит контракт с конкурентом Зинченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» намерен в ближайшее время продлить контракт с 27-летним португальским левым защитником Жоау Канселу.

В клубе считают Канселу ключевым игроком для настоящего и будущего времени. Обсуждение нового контракта начнется в декабре и продолжится уже в следующем году.

Канселу защищает цвета «Манчестер Сити» после перехода из «Ювентуса» летом 2019 года за €65 миллионов. В текущем сезоне Жоау сыграл за английскую команду 22 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.

Текущий контракт Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €55 миллионов.

На позиции левого защитника в «Манчестер Сити» также выступает 24-летний украинец Александр Зинченко.

Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
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    pricolist
    pricolist, 09.12.2021 19:13
    0
    Канселу отличный футболист, лично мне не понятно почему Юве его отпустил. Вообще он игрок правого фланга, но как известно Пеп любит менять позиции футболистам.
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