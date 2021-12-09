Ключевой игрок. Манчестер Сити продлит контракт с конкурентом Зинченко

Английский «Манчестер Сити» намерен в ближайшее время продлить контракт с 27-летним португальским левым защитником Жоау Канселу.

В клубе считают Канселу ключевым игроком для настоящего и будущего времени. Обсуждение нового контракта начнется в декабре и продолжится уже в следующем году.

Канселу защищает цвета «Манчестер Сити» после перехода из «Ювентуса» летом 2019 года за €65 миллионов. В текущем сезоне Жоау сыграл за английскую команду 22 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.

Текущий контракт Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €55 миллионов.

На позиции левого защитника в «Манчестер Сити» также выступает 24-летний украинец Александр Зинченко.