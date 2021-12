Финал Кубка Дэвиса. ФТР – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого декабря состоится решающий матч в рамках Финала Кубка Дэвиса. Встреча команд ФТР и Хорватии пройдет в Мадриде и начнется в 17:10 по Киеву.



Финал Кубка Дэвиса. Финал

Андрей Рублев (ФТР) – Борна Гойо (Хорватия)

Даниил Медведев (ФТР) – Марин Чилич (Хорватия)

Аслан Карацев (ФТР) / Андрей Рублев (ФТР) – Никола Мектич (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия)

Who will win the 109th edition of the Davis Cup? 🏆#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/Xkslu3sw5R