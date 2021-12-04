Финал Кубка Дэвиса. Известны команды, которые сразятся за титул

Состоялся второй полуфинальный матч в рамках финального турнира Кубка Дэвиса. Встреча проходила в Мадриде.
Команда ФТР в двух одиночных поединках оказалась сильнее соперников из Германии.
В финале ФТР сразится против сборной Хорватии.
Финал Кубка Дэвиса. 1/2 финала
Андрей Рублев (ФТР ) – Доминик Кепфер (Германия) – 6:4, 6:0
Даниил Медведев (ФТР ) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 6:4
ФТР – Германия – 2:0
Финальная встреча состоится пятого декабря в Мадриде.
RTF are into their first Davis Cup final since 2007! 🌟#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/lBlwq5lrSR— Davis Cup (@DavisCup) December 4, 2021
Источник — Sport.ua
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