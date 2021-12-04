Финал Кубка Дэвиса. Известны команды, которые сразятся за титул

Вторым финалистом ожидаемо стала команда ФТР

  • 04.12.2021 17:42
  • 1324 просмотра
  • 1 комментарий
Финал Кубка Дэвиса. Известны команды, которые сразятся за титул
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Состоялся второй полуфинальный матч в рамках финального турнира Кубка Дэвиса. Встреча проходила в Мадриде.
 
Команда ФТР в двух одиночных поединках оказалась сильнее соперников из Германии.
 
В финале ФТР сразится против сборной Хорватии.
 
Финал Кубка Дэвиса. 1/2 финала
 
Андрей Рублев (ФТР ) – Доминик Кепфер (Германия) – 6:4, 6:0
Даниил Медведев (ФТР ) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 6:4
 
ФТР – Германия – 2:0

Финальная встреча состоится пятого декабря в Мадриде.
 

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alex93
    alex93, 04.12.2021 18:06
    -3
    Матч с Сербией был бы украшением турнира. Две сильнейших теннисных державы.
    Но побить хорватов будет особенно приятно.
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