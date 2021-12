Финал Кубка Дэвиса. Известны команды, которые сразятся за титул

Состоялся второй полуфинальный матч в рамках финального турнира Кубка Дэвиса. Встреча проходила в Мадриде.



Команда ФТР в двух одиночных поединках оказалась сильнее соперников из Германии.



В финале ФТР сразится против сборной Хорватии.



Финал Кубка Дэвиса. 1/2 финала



Андрей Рублев (ФТР ) – Доминик Кепфер (Германия) – 6:4, 6:0

Даниил Медведев (ФТР ) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 6:4



ФТР – Германия – 2:0

Финальная встреча состоится пятого декабря в Мадриде.



RTF are into their first Davis Cup final since 2007! 🌟#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/lBlwq5lrSR