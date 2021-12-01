Источник: тренер Малиновского продлил контракт с Аталантой

Новый договор с 63-летним Джан Пьеро Гасперини рассчитан до июня 2024 года

  • 01.12.2021 00:36
  • 254 просмотра
  • 1 комментарий
Источник: тренер Малиновского продлил контракт с Аталантой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Итальянский клуб «Аталанта» продлил контракт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Новое соглашение с 63-летним специалистом рассчитано до июня 2024 года с опцией пролонгации на один год. Предыдущий договор истекал после завершения текущего сезона. 

Гасперини пришел в Аталанту летом 2016 года и сумел дважды вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов. 

За Аталанту выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский. Клубу из Бергамо принадлежат права на Виктора Коваленко, который отдан в аренду в «Специю». 

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 01.12.2021 00:44
    +1
    Гасперини на старости лет нашел свою команду. Собрав далеко не звезд мирового футбола, демонстрируют топ-игру. В Торино есть его последователь Юрич. Надеюсь, тоже когда-то выйдет на такой уровень.
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