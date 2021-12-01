Источник: тренер Малиновского продлил контракт с Аталантой

Итальянский клуб «Аталанта» продлил контракт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини, информирует инсайдер Фабрицио Романо.
Новое соглашение с 63-летним специалистом рассчитано до июня 2024 года с опцией пролонгации на один год. Предыдущий договор истекал после завершения текущего сезона.
Гасперини пришел в Аталанту летом 2016 года и сумел дважды вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов.
За Аталанту выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский. Клубу из Бергамо принадлежат права на Виктора Коваленко, который отдан в аренду в «Специю».
Atalanta have reached an agreement with head coach Gian Piero Gasperini to extend the contract until June 2024 with with an option to extend by a further year. Deal signed and completed. 🤝🇮🇹 #Atalanta @SerieA— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2021
Источник — Twitter
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