Источник: тренер Малиновского продлил контракт с Аталантой

Итальянский клуб «Аталанта» продлил контракт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Новое соглашение с 63-летним специалистом рассчитано до июня 2024 года с опцией пролонгации на один год. Предыдущий договор истекал после завершения текущего сезона.

Гасперини пришел в Аталанту летом 2016 года и сумел дважды вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов.

За Аталанту выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский. Клубу из Бергамо принадлежат права на Виктора Коваленко, который отдан в аренду в «Специю».

Atalanta have reached an agreement with head coach Gian Piero Gasperini to extend the contract until June 2024 with with an option to extend by a further year. Deal signed and completed. 🤝🇮🇹 #Atalanta @SerieA