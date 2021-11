Зинченко и Ярмоленко – в запасе на матч Ман Сити – Вест Хэм

Сегодня, 28 ноября в 13-м туре АПЛ состоится противостояние клубов украинцев – «Манчестер Сити» Александра Зинченко примет «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко. Однако оба украинца остались в запасе своих команд.

Стартовые составы:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родриго, Гюндоган, Бернарду, Марез, Стерлинг, Жезус

«Вест Хэм»: Фабианьски, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл, Масуаку, Райс, Соучек, Форнальс, Бенрахма, Антонио

