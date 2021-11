Зинченко в запасе Ман Сити на матч с Эвертоном

В рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Эвертон». Тренеры определились со стартовыми составами.

Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко начнет матч на скамейке запасных.

Стартовые составы:

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу, Родриго, Гюндоган, Бернарду Силва, Палмер, Стерлинг, Фоден.

Запасные: Стеффен, Карсон, Диас, Аке, Жезус, Зинченко, Фернандиньо, Марез, Макейти

«Эвертон»: Пикфорд - Коулман, Кин, Динь, Годфри, Делф, Аллан, Таунсенд, Гордон, Грэй, Ришарлисон.

Запасные: Бегович, Кенни, Ивоби, Тосун, Гбамин, Брэйтуэйт, Рондон, Симмс, Онианго.

Матч «Ман Сити» - «Эвертон» стартует в 16:00 по Киеву.

📋 TEAM NEWS! 📋 XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Palmer, Sterling, Foden. SUBS | Steffen, Carson, Dias, Ake, Jesus, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, McAtee. #ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/K2gFJV5feQ

Today's Toffees! 👊



Unchanged from our last game. COYB. #MCIEVE pic.twitter.com/gGdrViNI2P