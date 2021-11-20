Воскресный игровой день 12-го тура АПЛ подарил зрителям очень интересное противостояние. Действующий чемпион и один из главных претендентов на чемпионство, «Манчестер Сити», примет «Эвертон», который начал сезон не так, как хотелось бы.

«Манчестер Сити»

Поединки после перерыва на матчи сборных – всегда непростое испытание для топ-клубов, которые делегируют в национальные команды почти весь состав. И даже если игроки там избегут травм, то, в любом случае, вернутся уставшими.

И без серьезных кадровых потерь накануне матча с «Эвертоном» Пеп Гвардиола не обошелся. В пятницу стало известно, что заразился коронавирусом лидер команды Кевин Де Брюйне. Очень невовремя: он пропустит не только матч с «Эвертоном», но и поединки с ПСЖ в Лиге чемпионов и с «Вест Хэмом» в АПЛ. Также уже более месяца травмирован Ферран Торрес, под вопросом участие в матче Джека Грилиша.

«Эвертон»

«Эвертон» после солидного старта сезона явно находится на спаде. Вкуса побед команда не знает уже почти два месяца – с 25 ноября. После этого в АПЛ – две ничьи и три поражения. Еще несколько таких же неудачных матчей – и разговоры об отставке Рафаэля Бенитеса обязательно начнутся.

Прервать эту неудачную серию в матче с «Ман Сити» будет непросто, в том числе и из-за кадровых проблем. Травмированы Доминик Калверт-Льюин, Том Дэвис и Абдулайе Дукуре, а Мэйсон Холгейт в предыдущем матче с «Тоттенхэмом» был удален и сейчас отбывает дисквалификацию.

История встреч

В рамках АПЛ «Манчестер Сити» и «Эвертон» к данному моменту провели между собой 48 матчей. Небольшое преимущество на стороне «Сити» - 21 победа против 18. Еще 9 матчей завершились вничью. Разница голов – 73-57, также в пользу «Сити».

Прогноз на противостояние

Учитывая кризис «Эвертона», «Манчестер Сити» - явный фаворит предстоящего матча. Наша ставка – победа команды Гвардиолы, коэффициент 1,2.

21 ноября, воскресенье