Манчестер Сити без помощи Зинченко крупно обыграл Эвертон

Состоялся матч 12-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» крупно переиграл «Эвертон».
Украинец Александр Зинченко провел весь матч в запасе.
После этой победы «горожане» снове вернулись на вторую позицию в турнирной таблице. Впереди только «Челси».
Чемпионат Англии. 12-й тур
«Манчестер Сити» – «Эвертон» – 3:0
Голы: 1:0 – 44 Стерлинг, 2:0 – 55 Родри, 3:0 – 86 Бернарду Силва.
«Манчестер Сити» – Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт (Аке, 76), Жоау Канселу, Гюндоган, Бернарду Силва, Родри, Фоден (Марез, 58), Палмер (Макати, 87), Стерлинг.
«Эвертон» – Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Грэй (Ивоби, 17), Оньянго, Таунсенд, Делф (Рондон, 63), Аллан, Гордон, Ришарлисон.
Источник — Sport.ua
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