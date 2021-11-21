12-й тур
Ман Сити
3 : 0
Эвертон
21.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити без помощи Зинченко крупно обыграл Эвертон

Команда Пепа Гвардиолы забила три безответных гола

  • 21.11.2021 17:54
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  • 1 комментарий
Манчестер Сити без помощи Зинченко крупно обыграл Эвертон
© ФК Манчестер Сити

Состоялся матч 12-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» крупно переиграл «Эвертон».
 
Украинец Александр Зинченко провел весь матч в запасе.
 
После этой победы «горожане» снове вернулись на вторую позицию в турнирной таблице. Впереди только «Челси».
 
Чемпионат Англии. 12-й тур

«Манчестер Сити» – «Эвертон» – 3:0
Голы: 1:0 – 44 Стерлинг, 2:0 – 55 Родри, 3:0 – 86 Бернарду Силва.

«Манчестер Сити» – Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт (Аке, 76), Жоау Канселу, Гюндоган, Бернарду Силва, Родри, Фоден (Марез, 58), Палмер (Макати, 87), Стерлинг.
«Эвертон» – Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Грэй (Ивоби, 17), Оньянго, Таунсенд, Делф (Рондон, 63), Аллан, Гордон, Ришарлисон.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    Face Control
    online
    Face Control, 21.11.2021 17:56
    +1
    Ну и ок.
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