В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Эвертон» со счетом 3:0.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Ман Сити).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Ман Сити).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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