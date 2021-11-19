В контракте Хулиана Альвареса есть клаусула. Форвардом интересуется Шахтер

Чтобы купить футболиста, потребуется заплатить больше 25 миллионов долларов

  • 19.11.2021 08:51
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В контракте Хулиана Альвареса есть клаусула. Форвардом интересуется Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

21-летний форвард «Ривер Плейт» Хулиан Альварес является одним из наиболее востребованных футболистов в настоящий момент на южноамериканском трансферном рынке.

По имеющейся информации, интерес к Альваресу проявляют «Шахтер», «Ювентус», «Милан», «Фиорентина» и ряд других клубов.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, «Ювентус» уже направил своих представителей в Аргентину, чтобы те понаблюдали за Альваресом воочию на ближайших трех матчах. После этого туринский топ-клуб намерен принять решение, делать ли предложение по форварду.

В контракте Альвареса с «Ривер Плейт» прописана клаусула, которая равна 25 миллионам долларов (около 22 миллионов евро) плюс налоги.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов рассмотреть возможность покупки Хулиана Альвареса за 20 миллионов евро.

Источник — Sport.ua

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