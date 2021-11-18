Шахтер готов отдать 20 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

Донецкий клуб находится в поисках нового нападающего

  • 18.11.2021 22:10
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Шахтер готов отдать 20 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» всерьез заинтересован в приобретении аргентинского форварда Хулиана Альвареса.

Клуб УПЛ готов выложить за 21-летнего футболиста команды «Ривер Плейт» 20 миллионов евро, по данным TMW.

«Шахтер» находится в поисках нового нападающего, после того как Лассина Траоре получил серьезную травму колена.

Помощь «горнякам» в организации переговоров с «Ривер Плейт» может оказать агент Эдоардо Црняр, который также представляет интересы главного тренера донецкой команды Роберто Де Дзерби.

Хулиан Альварес в текущем сезоне чемпионате Аргентины провел 16 матчей и забил 15 голов, возглавляя бомбардирскую гонку. В его активе 5 матчей за сборную Аргентины, без забитых голов.

Де Дзерби подтвердил интерес Шахтера к аргентинскому форварду

Источник — Tuttomercatoweb

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