Шахтер готов отдать 20 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

Донецкий «Шахтер» всерьез заинтересован в приобретении аргентинского форварда Хулиана Альвареса.

Клуб УПЛ готов выложить за 21-летнего футболиста команды «Ривер Плейт» 20 миллионов евро, по данным TMW.

«Шахтер» находится в поисках нового нападающего, после того как Лассина Траоре получил серьезную травму колена.

Помощь «горнякам» в организации переговоров с «Ривер Плейт» может оказать агент Эдоардо Црняр, который также представляет интересы главного тренера донецкой команды Роберто Де Дзерби.

Хулиан Альварес в текущем сезоне чемпионате Аргентины провел 16 матчей и забил 15 голов, возглавляя бомбардирскую гонку. В его активе 5 матчей за сборную Аргентины, без забитых голов.

