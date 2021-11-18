Де Дзерби подтвердил интерес Шахтера к аргентинскому форварду

Клуб хотел купить Альвареса еще летом

  • 18.11.2021 13:29
  • 1408 просмотров
  • 10 комментариев
Де Дзерби подтвердил интерес Шахтера к аргентинскому форварду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби подтвердил, что клубу интересен аргентинский форвард «Ривер Плейта» Хулиан Альварес.

Более того, были планы приобрести его еще минувшим летом.

«Мы уже в июле думали об Альваресе, но не взяли его, потому что сделали другие выводы. Сейчас стараемся закончить наилучшим образом первую часть сезона, играть в футбол хорошо, и даже лучше. Хотим выиграть шесть матчей, а потом посмотрим, что делать в январе на трансферном рынке».

«Иногда при желании улучшить команду есть риск сделать хуже. Мы должны хирургически выбрать лучшее решение для клуба», - сказал Де Дзерби.

Судя по всему, после серьезной травмы Лассины Траоре и ухода Дентиньо клуб попробует заполучить форварда.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 18.11.2021 14:18
    +2
    FunnyCat____, 18.11.2021 14:16
    Ты до вчерашнего вечера и не слышала о таком игроке
    Почему ты снова на ветке единственного футбольного гранда Украины валяешься? Ты не устало?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.11.2021 14:13
    +2
    Игрок просто нереальный, было бы просто супер!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.11.2021 14:42
    +1
    FunnyCat____, 18.11.2021 14:41
    Спорт Юа : Шахтёр интересуется Михаилом Метревелли
    Стекломойная Тимофеючка: Игрок просто нереальный, было бы просто супер!
    Ты рада трансферам Шахтёра? Или ты от банов до сих пор не можешь отойти?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.11.2021 14:38
    +1
    FunnyCat____, 18.11.2021 14:35
    Спорт ЮА : шахтёр интересуется Адрианом Пуканычем

    Керченская Тимофеючка: Игрок просто нереальный, было бы просто супер!
    Почему тебя так часто банят? Ты не устала унижаться на ветках Великого Шахтёра?
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 18.11.2021 13:32
    -1
    Хм, с откровенно дырявой вечно защитой и опять игрок в атаку, неплохо конечно мб, но странно, если конечно это все не ради 1 упл, тогда все понятно было бы
    Ссылка
    FunnyCat____
    FunnyCat____, 18.11.2021 14:47
    -2
    Face Control, 18.11.2021 14:42
    Ты рада трансферам Шахтёра? Или ты от банов до сих пор не можешь отойти?
    Спорт ЮА : шахтёр интересуется Сергеем Палкиным
    Набутыльная Тимофеючка : Игрок просто нереальный, было бы просто супер! (с)
    Ссылка
    FunnyCat____
    FunnyCat____, 18.11.2021 13:45 (изменен)
    -2
    И это будет уже порядка 80 Лямов потраченных на трансферы за пол года
    Интересно, неужели упл такая сложная , что имея такой бездонный бюджет и лучшего в мире тренера , нужно ещё судеек массово скупать , для достижения результата
    Ссылка
    FunnyCat____
    FunnyCat____, 18.11.2021 14:41
    -3
    Face Control, 18.11.2021 14:38
    Почему тебя так часто банят? Ты не устала унижаться на ветках Великого Шахтёра?
    Спорт Юа : Шахтёр интересуется Михаилом Метревелли
    Стекломойная Тимофеючка: Игрок просто нереальный, было бы просто супер!
    Ссылка
    FunnyCat____
    FunnyCat____, 18.11.2021 14:35
    -4
    Face Control, 18.11.2021 14:18
    Почему ты снова на ветке единственного футбольного гранда Украины валяешься? Ты не устало?
    Спорт ЮА : шахтёр интересуется Адрианом Пуканычем

    Керченская Тимофеючка: Игрок просто нереальный, было бы просто супер!
    Ссылка
    FunnyCat____
    FunnyCat____, 18.11.2021 14:16
    -5
    Face Control, 18.11.2021 14:13
    Игрок просто нереальный, было бы просто супер!
    Ты до вчерашнего вечера и не слышала о таком игроке
    Ссылка
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