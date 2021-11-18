Де Дзерби подтвердил интерес Шахтера к аргентинскому форварду

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби подтвердил, что клубу интересен аргентинский форвард «Ривер Плейта» Хулиан Альварес.
Более того, были планы приобрести его еще минувшим летом.
«Мы уже в июле думали об Альваресе, но не взяли его, потому что сделали другие выводы. Сейчас стараемся закончить наилучшим образом первую часть сезона, играть в футбол хорошо, и даже лучше. Хотим выиграть шесть матчей, а потом посмотрим, что делать в январе на трансферном рынке».
«Иногда при желании улучшить команду есть риск сделать хуже. Мы должны хирургически выбрать лучшее решение для клуба», - сказал Де Дзерби.
Судя по всему, после серьезной травмы Лассины Траоре и ухода Дентиньо клуб попробует заполучить форварда.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Стекломойная Тимофеючка: Игрок просто нереальный, было бы просто супер!
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Керченская Тимофеючка: Игрок просто нереальный, было бы просто супер!
Набутыльная Тимофеючка : Игрок просто нереальный, было бы просто супер! (с)
Интересно, неужели упл такая сложная , что имея такой бездонный бюджет и лучшего в мире тренера , нужно ещё судеек массово скупать , для достижения результата
Стекломойная Тимофеючка: Игрок просто нереальный, было бы просто супер!
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Керченская Тимофеючка: Игрок просто нереальный, было бы просто супер!
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