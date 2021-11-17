Шахтер интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины

«Горняки» хотят подписать Хулиана Альвареса

  • 17.11.2021 21:46
  • 909 просмотров
  • 3 комментария
Шахтер интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

«Шахтер» проявляет интерес к форварду «Ривер Плейта» Хулиану Альваресу. Об этом сообщает итальянский инсайдер Джанлуиджи Лонгари.

Кроме «Шахтера», интерес к 21-летнему форварду проявляет целый ряд европейских топ-клубов, среди которых «Ювентус». Трансферная стоимость Альвареса оценивается в 20 миллионов евро.

Сейчас Альварес лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Аргентины. На его счету 15 голов и 6 ассистов в 16 матчах.

В июне Альварес дебютировал за сборную Аргентины, за которую к данному моменту провел 5 матчей, голов не забивал.

Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 17.11.2021 21:56
    +2
    20 лямов хорошая цена
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 17.11.2021 21:55
    +2
    Отлично! Но будет непросто его подписать.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 17.11.2021 21:53
    -4
    А как же старина Долбик?
    Ссылка
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