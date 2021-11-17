Шахтер интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины

«Шахтер» проявляет интерес к форварду «Ривер Плейта» Хулиану Альваресу. Об этом сообщает итальянский инсайдер Джанлуиджи Лонгари.

Кроме «Шахтера», интерес к 21-летнему форварду проявляет целый ряд европейских топ-клубов, среди которых «Ювентус». Трансферная стоимость Альвареса оценивается в 20 миллионов евро.

Сейчас Альварес лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Аргентины. На его счету 15 голов и 6 ассистов в 16 матчах.

В июне Альварес дебютировал за сборную Аргентины, за которую к данному моменту провел 5 матчей, голов не забивал.