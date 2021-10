Зинченко – в запасе Ман Сити на матч с Кристал Пэлас

Сегодня «Манчестер Сити» в 10-м туре АПЛ дома принимает «Кристал Пэлас». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский полузащитник «Сити» Александр Зинченко остался в запасе своей команды на поединок.

Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родриго, Де Брюйне, Бернарду, Грилиш, Фоден, Жезус

Запас: Стеффен, Стоунз, Аке, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, Фернандиньо, Марез, Палмер

