10-й тур
Ман Сити
0 : 0
Кристал Пэлас
30.10.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Горожане» должны брать три очка

  • 29.10.2021 10:06
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Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 октября, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Манчестер Сити» примет «Кристал Пэлас». Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени. Арбитром встречи будет Андре Марринер.

«Манчестер Сити»

 

«Горожане» подходят к игре не в лучшем настроении. Среди недели «голубые» сложили с себя полномочия обладателя Кубка английской лиги, проиграв по пенальти «Вест Хэму». Правда, скорее всего, главные задачи «Манчестер Сити» распространяются на чемпионат Англии и Лигу чемпионов, а там у него все в порядке.

В Премьер-лиге «Сити» идет третьим, уступая одно очко «Ливерпулю» и два пункта «Челси». Последние два матча чемпионата подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли, поэтому еще вся борьба впереди и все расклады поменяются еще десять раз. В Лиге чемпионов, несмотря на поражение от «ПСЖ», «горожане» также чувствуют себя уверенно. Они занимают второе место в группе и не должны его никому отдавать. С выходом в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы проблем у «голубых» быть не должно.

Не сыграют за «Манчестер Сити» против «Кристал Пэлас» Ферран Торрес и Бенжамин Менди. Остальные футболисты в строю и готовы выйти на поле.

«Кристал Пэлас»

 

«Орлы» уже давно вылетели из Кубка английской лиги, поэтому среди недели отдыхали и планомерно готовились к этой игре. Это может быть плюсом для подопечных Патрика Виейра. Последние четыре игре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» сыграл вничью, а до этого было поражение. Таким образом, сейчас у «стекольщиков» серия из пяти матчей без побед, что отразилось на турнирной таблице. На данный момент команда из южного Лондона идет пятнадцатой и имеет в своем активе девять очков. Думается, что борьбы за выживание «Пэласу» не избежать.

Виейра не сможет рассчитывать в этой игре также на двух футболистов. Это давно травмированные защитник Натан Фергюсон и полузащитник Эберечи Эзе.

История встреч

 

Соперники провели между собой 65 матчей. Преимущество на стороне «Манчестер Сити», который добыл 35 побед. 16 встреч завершились победами «Кристал Пэлас» и еще в 14 играх была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» дважды легко одолел соперника.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Канселу, Ляпорт, Диаш, Родри, Силва, Гюндоган, Грилиш, Фоден, Жезус.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Митчелл, Гей, Андерсен, Уорд, Галлахер, Макартур, Миливоевич, Эдуард, Олисе, Бентеке.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.18 по линии Parimatch.

30 октября, суббота

«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»
Манчестер. Стадион «Этихад». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 3:1
Parimatch  
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Сергей Снопов, Sport.ua

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