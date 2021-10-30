АПЛ. Ливерпуль и Ман Сити синхронно потеряли очки, Челси победил

Состоялись еще пять матчей в рамках 10-го тура АПЛ. «Манчестер Сити» дома сенсационно проиграл «Кристал Пэлас» 0:2, играя весь второй тайм в меньшинстве. Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.

«Ливерпуль» упустил преимущество в два гола в домашнем матче с «Брайтоном» - ничья 2:2. «Челси» благодаря трем голам в последние полчаса на выезде разгромил «Ньюкасл» и укрепил свое лидерство.

«Бернли» - «Брентфорд» - 3:1

Голы: Вуд 4, Лоутон 32, Корне 36 – Годдос 79

«Ливерпуль» - «Брайтон» - 2:2

Голы: Хендерсон 4, Мане 24 – Мвепу 41, Троссард 65

«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» - 0:2

Голы: Заа 6, Галлахер 88

Удаление: Лапорта 45+2 (Манчестер Сити)

«Ньюкасл» - «Челси» - 0:3

Голы: Джеймс 65, 77, Жоржиньо 81 (с пенальти)

«Уотфорд» - «Саутгемптон» - 0:1

Гол: Адамс 20

Ранее «Арсенал» на выезде обыграл «Лестер».