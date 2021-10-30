АПЛ. Арсенал на выезде обыграл Лестер

Сегодня «Арсенал» в стартовом и одном из центральных матчей 10-го тура АПЛ на выезде одержал победу над «Лестером». Успех «Канонирам» принесли два гола в стартовые 20 минут матча.

«Лестер» - «Арсенал» - 0:2

Голы: 0:1 – 5 Габриэл, 0:2 – 18 Смит-Роу.

«Лестер» – Шмейхель, Кастань, Эванс, Амарти (Барнс, 46), Сеюнджю, Томас, Тилеманс, Мэддисон (Дака, 71), Сумаре, Варди, Ихеаначо (Лукман, 46).

«Арсенал» – Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака (Пепе, 85), Смит-Роу (Колашинац, 90), Парти, Локонга, Ляказетт (Эдегор, 58), Обамеянг.

Предупреждения: Эванс (68), Варди (75).

Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 17 очков и временно поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Лестер» остался десятым с 14 баллами.

Турнирная таблица АПЛ