В субботу, 30 октября, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Лестер» примет лондонский «Арсенал». Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени. Арбитром встречи будет Майкл Оливер.

«Лестер»

«Лисы» среди недели провели поединок Кубка английской лиги против «Брайтона». Подопечные Брендана Роджерса по пенальти переиграли соперника и вышли в четвертьфинал турнира. Причем, сделал это «Лестер» не совсем основным составом.

В чемпионате Англии команда из Лестера пока идет девятой. В ее активе 14 очков. В Премьер-лиге все еще можно наверстать и буквально две победы могут вернуть «лис» в четверку сильнейших.

Также «Лестер» выступает в Лиге Европы. По итогам трех туров в его активе четыре очка и третья позиция в турнирной таблице. Думается, что «Лестер» и «Наполи» должны выходить в плей-офф второго по престижности клубного турнира Европы, поскольку их соперники – «Легия» и «Спартак» - выглядят слабее.

Роджерс не сможет рассчитывать в матче с «Арсеналом» на травмированных Джеймса Джастина, Уилфреда Ндиди, Марка Олбрайтона и Уэсли Фофану.

«Арсенал»

«Канониры», которые в текущем сезоне не выступают в еврокубках, также среди недели смогли пробиться в четвертьфинал Кубка английской лиги. «Оружейники» без особых проблем справились с «Лидсом». Подопечные Микеля Артеты могут поставить себе цель выиграть кубок страны, поскольку зацепиться за другой трофей в этом сезоне уже не получится.

В Премьер-лиге «Арсенал» пока идет десятым. В его активе, как и у «Лестера», 14 очков. После провального старта сезона «канониры» потихоньку находят свою игру и поднимаются вверх по турнирной таблице. В настоящий момент в активе команды из Лондона девятиматчевая серия без поражений во всех турнирах. Последний раз «Арсенал» проигрывал еще 28 августа в матче с «Манчестер Сити».

В лазарете лондонцев находится Гранит Джака. Также под вопросом участие в игре Кирана Тирни.

История встреч

Соперники провели между собой 146 матчей. Преимущество на стороне «Арсенала», который выиграл 68 поединков. 32 игры завершились победами «Лестера» и еще в 46 встречах была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами.

Ориентировочные составы

«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Амарте, Сеюнджю, Перейра, Кастань, Сумаре, Тилеманс, Мэддисон, Ихеаначо, Дака.

«Арсенал»: Лено, Томиясу, Тавареш, Уайт, Габриэль, Партей, Эдегор, Сака, Смит-Роу, Ляказетт, Обамеянг.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.46 по линии Parimatch.

30 октября, суббота