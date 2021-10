ОФИЦИАЛЬНО. Куман уволен с поста главного тренера Барселоны

Испанская «Барселона» приняла официальное решение уволить Рональда Кумана с поста главного тренера.

В пресс-релизе клуба сказано: «Президент клуба Жоан Лапорта сообщил о решении после поражения от «Райо Вальекано». Рональд Куман попрощается с командой в четверг, 28 октября. «Барселона» благодарит тренера за работу и желает ему всего наилучшего в его профессиональной карьере».

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Каталонской командой он руководил в 67 матчах, в которых одержаны 40 побед. В текущем сезоне сине-гранатовые выиграли только 5 из 13 поединков во всех турнирах.

Последними каплями, переполнившими чашу терпения руководства, стали: поражение в Эль-Класико от мадридского «Реала» (1:2) и фиаско в игре против «Райо Вальекано» (0:1).

