11-й тур
Райо Вальекано
1 : 0
Барселона
27.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ОФИЦИАЛЬНО. Куман уволен с поста главного тренера Барселоны

Руководство не выдержало последних неудач сине-гранатовых в Ла Лиге

  • 28.10.2021 01:55
  • 731 просмотр
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Куман уволен с поста главного тренера Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Испанская «Барселона» приняла официальное решение уволить Рональда Кумана с поста главного тренера.

В пресс-релизе клуба сказано: «Президент клуба Жоан Лапорта сообщил о решении после поражения от «Райо Вальекано». Рональд Куман попрощается с командой в четверг, 28 октября. «Барселона» благодарит тренера за работу и желает ему всего наилучшего в его профессиональной карьере».

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Каталонской командой он руководил в 67 матчах, в которых одержаны 40 побед. В текущем сезоне сине-гранатовые выиграли только 5 из 13 поединков во всех турнирах.

Последними каплями, переполнившими чашу терпения руководства, стали: поражение в Эль-Класико от мадридского «Реала» (1:2) и фиаско в игре против «Райо Вальекано» (0:1).

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 28.10.2021 02:44
    0
    Если руководство Барсы полные идиоты тут ничего не поделаешь.Изначально назначение Кумана было идиотизмом.Они после Кумана ещё кого приволокут что бы вообще добить клуб.
    Ссылка
    Phoenix
    Phoenix, 28.10.2021 02:37
    0
    yan2018, 28.10.2021 02:09
    Шевченко?
    Сабо
    Ссылка
    yan2018
    online
    yan2018, 28.10.2021 02:09
    0
    Шевченко?
    Ссылка
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