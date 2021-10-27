В поединке 11-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» на выезде проиграла «Райо Вальекано» (0:1).
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Райо Вальекано» — «Барселона» — 1:0
Гол: Фалькао, 30
События матча
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Фалькао (Райо Вальекано).
Источник — Sport.ua
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