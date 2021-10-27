11-й тур
Райо Вальекано
1 : 0
Барселона
27.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Райо Вальекано — Барселона — 1:0. Видео гола и обзор матча

Каталонская команда потерпела очередное фиаско в Ла Лиге

  • 27.10.2021 23:29
  • 204 просмотра
  • 2 комментария
Райо Вальекано — Барселона — 1:0. Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 11-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» на выезде проиграла «Райо Вальекано» (0:1).

Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.

«Райо Вальекано» — «Барселона» — 1:0
Гол: Фалькао, 30

События матча
30' ГОЛ ! Мяч забил Фалькао (Райо Вальекано).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alexander Киев
    Alexander Киев, 27.10.2021 23:43
    -2
    Аххаха и такой Барселона проиграло Дно? тут ещё Боруссия М, обыграла Баварию 5-0 ! И это та Борусси М, с которой ржали убогие глорики Дна Суркиса? а эта Бавария 5-0 в одни ворота Бущана расстреляла
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    belerilf1
    belerilf1, 27.10.2021 23:35
    -2
    и этой барсе дырявые просрали с XG 0.01
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