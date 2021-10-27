11-й тур
Райо Вальекано
1 : 0
Барселона
27.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Очередное фиаско Барселоны. Команда Кумана проиграла Райо Вальекано

«Севилья» сыграла вничью с «Мальоркой»

  • 27.10.2021 21:57
  • 1343 просмотра
  • 6 комментариев
Очередное фиаско Барселоны. Команда Кумана проиграла Райо Вальекано
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 11-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде проиграла «Райо Вальекано» со счетом 0:1. Единственный гол забил Фалькао на 30-й минуте встречи.

«Севилья» на выезде сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1).

«Райо Вальекано» — «Барселона» — 1:0
Гол: Фалькао, 30

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Унаи Лопес, 63), Оскар Валентин, Трехо (Сисс, 76), Фалькао (Нтека, 76), Паласон.
«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто (Демир, 60), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Коутиньо (Гави, 74), Нико Гонсалес, Дест, Агуэро, Депай.
Предупреждения: Трехо (24), Коутиньо (52), Пике (66).

«Мальорка» — «Севилья» — 1:1
Голы: Санчес, 2 — Ламела, 73

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andrew Schebet
    online
    Andrew Schebet, 27.10.2021 22:45
    0
    Уровень! И на фига им Месси был нужен? Они и без него могут ого-го...
    Козлы! Не удержать такого ИГРОКА... Да ещё и тренер - физрук...
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 27.10.2021 22:35 (изменен)
    0
    Бавария тоже кстати 3-0 летит от всем известного Гладбаха
    И это первый тайм
    Ссылка
    Shunya|Kh
    Shunya|Kh, 27.10.2021 22:08
    0
    ахаха, Куман припини вже
    Ссылка
    Akkerman65
    Akkerman65, 27.10.2021 22:06
    0
    Если Динамо трусливо, как обычно, будет играть с этой Барселоной, то их уровень действительно только чемпионат Украины.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.10.2021 22:12
    -1
    Должны побеждать в Киеве и ставить точку кто будет весной играть в ЛЕ
    Ссылка
    igogo
    igogo, 27.10.2021 22:25
    -2
    Это всё специально! Договорняк с валеканами, шоб надурить нашего Луческу.
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