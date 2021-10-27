Очередное фиаско Барселоны. Команда Кумана проиграла Райо Вальекано

В поединке 11-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде проиграла «Райо Вальекано» со счетом 0:1. Единственный гол забил Фалькао на 30-й минуте встречи.
«Севилья» на выезде сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1).
«Райо Вальекано» — «Барселона» — 1:0
Гол: Фалькао, 30
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Унаи Лопес, 63), Оскар Валентин, Трехо (Сисс, 76), Фалькао (Нтека, 76), Паласон.
«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто (Демир, 60), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Коутиньо (Гави, 74), Нико Гонсалес, Дест, Агуэро, Депай.
Предупреждения: Трехо (24), Коутиньо (52), Пике (66).
«Мальорка» — «Севилья» — 1:1
Голы: Санчес, 2 — Ламела, 73
Источник — Sport.ua
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Козлы! Не удержать такого ИГРОКА... Да ещё и тренер - физрук...
И это первый тайм
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